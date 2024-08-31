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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳釗燮、龔明鑫赴捷克出席全球安全論壇　強調半導體產與國際利益共享

▲▼吳釗燮秘書長出席2024「全球安全論壇」（GLOBSEC)，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）、斯洛維尼亞總統穆莎（Nataša Pirc Musar）、愛沙尼亞前總統卡尤萊德（Kersti Kaljulaid）、微軟總裁史密斯（Brad Smith）座談。（圖／國安會提供）

▲吳釗燮秘書長出席2024「全球安全論壇」，與捷克總統帕維爾、斯洛維尼亞總統穆莎、愛沙尼亞前總統卡尤萊德、微軟總裁史密斯座談。（圖／國安會提供）

記者陳家祥／台北報導

國家安全會議秘書長吳釗燮8月30日赴捷克參加2024「全球安全論壇」（GLOBSEC），期間與行政院秘書長龔明鑫共同舉行記者會，向媒體說明台捷關係近年發展，雙邊半導體產業合作的現況及未來發展前景。國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、經濟部次長陳正祺及駐捷克大使柯良叡等亦出席記者會。

吳釗燮強調，台灣與捷克基於共同價值觀，雙邊關係一向友好穩固。台灣政府高度重視與捷克的合作，視其為國家安全的重點。無論是前任總統蔡英文，還是現任總統賴清德，皆對台捷關係的發展表示全力支持。

在兩國政府的積極推動下，台捷關係的產業合作蓬勃發展。此次，由行政院秘書長龔明鑫率領相關部會首長、副首長、半導體產業鏈廠商及各界代表等訪捷，充分展現台灣推動與捷克在半導體產業合作的強烈興趣與堅定決心。

隨著台積電在德國德勒斯登設廠，台灣計劃與捷克合作，將相關半導體產業鏈帶入捷克，培訓專業人才，並分享科學園區的成功經驗。期盼在未來三到五年內，展現台灣在捷克半導體投資的具體成果。

吳釗燮指出，捷克政府在人才培育及基礎建設方面，持續與台灣緊密合作，提供良好的投資環境。同時感謝捷克支持台灣參與國際組織及深化各領域交流。展望未來，台捷雙方將在先進科技及半導體等領域深化合作，以共同價值為基礎，推動更多的合作交流。

在記者會上，吳釗燮回應斯洛伐克媒體《真理報》（Pravda）提問表示，中國經濟放緩，內部問題嚴重，失業率高升，各國與中國交往時應審慎考量這些因素。相對地，台灣在斯洛伐克及歐洲各國的投資持續成長，對當地產業發展帶來實質助益。

對於捷克媒體關於「矽盾」的提問，吳釗燮說明，台灣並未將半導體產業視為「矽盾」，而是視其為台灣與國際社會利益共享的強項。他強調，全球絕大多數的先進晶片皆在台灣生產，這進一步凸顯了台灣在全球安全與繁榮中不可或缺的重要地位。

「全球安全論壇」是中東歐最重要的智庫之一，吳釗燮秘書長受邀出席本年論壇活動，與出席的各國政要及專家學者進行熱烈互動，並將於8月31日發表有關地區安全議題的專題演講，足見台灣議題在中東歐地區受到高度關注。

▲▼國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長龔明鑫赴捷克參加2024「全球安全論壇」，於記者會中說明台捷關係及半導體產業合作進展。（圖／國安會提供）

▲國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長龔明鑫赴捷克參加2024「全球安全論壇」，於記者會中說明台捷關係及半導體產業合作進展。（圖／國安會提供）

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