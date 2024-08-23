見美國前聯合國大使　吳釗燮：中、俄、伊朗、北韓4國增合謀力道

▲國安會秘書長吳釗燮接見美國前駐聯合國大使海莉。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

美國前駐聯合國常任代表海莉（Nikki Haley）23日赴總統府拜會國家安全會議秘書長吳釗燮，雙方針對區域及全球情勢深入交換意見。吳釗燮在談話中強調，近年中國、俄羅斯、伊朗及北韓等威權4國（CRINK）加大合謀力道，全球民主夥伴更有必要團結一致，共同捍衛基於規則的國際秩序。

吳釗燮在談話中表示，感謝海莉長期支持台灣，尤其在擔任美國駐聯合國常代期間，堅定捍衛台灣人民國際參與的權利，令台灣人民感到既振奮又窩心。他說，台灣位處全球民主陣營前線，長期面臨來自對岸軍事威懾、經濟脅迫、外交打壓等混合戰威脅，我方除將續秉不卑不亢的態度處理兩岸關係，也會積極強化國防實力，推動全社會韌性，也期盼與美國等理念相近夥伴密切合作，一同確保和平穩定的台海現狀。

吳釗燮提到，近年中國、俄羅斯、伊朗及北韓等威權4國（CRINK）加大合謀力道，全球民主夥伴更有必要團結一致，共同捍衛基於規則的國際秩序。

海莉在談話時則表示，台灣蓬勃、開放的社會與熱情好客的民眾，令人驚豔。她說，台、美兩國共享民主普世價值，支持台灣更是美國兩黨難得的跨黨派共識，過去在擔任駐聯合國常代期間，便深為聯合國屈從於中國壓力打壓台灣，為台灣打抱不平。

海莉說，本次是她首度訪台，除親身體驗台灣的民主與自由，更見證了台灣堅定的自我防衛決心。她承諾，未來將持續為台灣發聲，因為台灣需要美國，美國也需要台灣。

▼國安會秘書長吳釗燮接見美國前駐聯合國大使海莉。（圖／總統府提供）

