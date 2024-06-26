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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆駐美代表處霸凌案　徐巧芯：專員被下令整天坐電腦前不能開機

▲▼徐巧芯 聯訪 回應余天女婿相關 質詢外交部長吳釗燮相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

外交部近日遭爆現任駐美代表俞大㵢爽花800萬公帑，國民黨立委徐巧芯昨透露，自己早有耳聞，更爆料還有駐外使館職場霸凌的問題，希望外交部整肅駐外使節是否符合道德標準。徐巧芯今（26日）爆，有駐處專員被長官要求每天上班，且上班時只能坐在電腦桌前，不能開電腦，直到下班為止，導致該人身心俱疲，所幸該名專員最後已經調回台北。

對俞大㵢爆發的爭議，徐巧芯表示，爆料有真有假，自己有比對過資料，「鏡週刊」報導內容提到的數字大多都是錯誤的，但由於是機密資料，因此不能透露詳細數字。

徐巧芯指出，外交部長林佳龍有點背黑鍋，因為俞大㵢是外交部前部長吳釗燮派任，而吳釗燮當時怎麼會允許俞大㵢用人民納稅錢買高額的私人用品呢？所以這件事情應該要由吳釗燮負責，顯然吳釗燮在駐美代表處的管理上疏於了解，甚至還發生霸凌事件，導致有人想應該輕生。

徐巧芯說，一個半月前就已得知一名駐美代表處專員遭處長霸凌，該處長要專員每天都來上班，要求專員只能坐在電腦前，且不能打開電腦直到下班為止，持續一段時間。儘管這樣的作為不會導致人的身體受傷，但實際上就是霸凌行為，也導致這個年輕專員身心俱疲，不知道該怎麼辦，最後這名處長因私德不檢點被調職，專員也被調回台北。

至於是否在俞大㵢任內發生？徐巧芯說她不確定。不過，徐稱自己有收到一封陳情信，內容為在俞大㵢任內的一名組長和其太太，因為不喜歡某一位駐美代表處的工作人員，連同該員的組長想要把其趕走，於是給這人很多工作量，到時候她會把這封陳情信拿出來。

徐巧芯批，駐美代表處照理講是一個陽光正面的單位，可是裡面竟然是黑幕重重，而吳釗燮不管不顧，一直到林佳龍上任後把事情爆出來，難道是要推給林佳龍嗎？駐美代表處的位置非常多人想要，所以當然會有一些鬥爭，這也是她先前就掌握到情報但沒有出手的原因，因為不希望捲入相關的鬥爭，但既然新聞出來了，就要澄清事實的真相，揭開駐美代表處在吳釗燮時代沒有做好管理發生多起霸凌案。
 

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