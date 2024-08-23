　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金融時報：吳釗燮林佳龍訪美　賴政府上任後首批高階訪團

▲行政院聯合交接典禮，外交部長吳釗燮、林佳龍交接。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院聯合交接典禮，外交部長吳釗燮、林佳龍交接。（資料照／記者林敬旻攝）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓22日專電

「金融時報」今天引述多位知情人士指出，台灣國安會秘書長吳釗燮及外交部長林佳龍本週訪華府與美方進行會談，這是總統賴清德5月上任以來的首批高階訪美團。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，知情人士並未透露此次會晤的具體地點或時間。白宮與駐美國台北經濟文化代表處皆婉拒置評。

報導指出，這類對話已存在多年，屬於美台間特殊外交對話的一環，即所謂「特殊管道」，是台美高層官員進行細緻討論的難得機會。

報導稱，美國政府歷屆一直對這項敏感的對話保密，以避免中國抨擊。直到金融時報2021年報導後，對話才曝光，當時時任外交部長的吳釗燮率領台灣代表團與美國官員在馬里蘭州城市安納波利斯（Annapolis）會面。

最近的一次特別會談則是在2023年2月，吳釗燮及時任國安會秘書長、現任國防部長的顧立雄與美方，在位在維吉尼亞州北部的美國在台協會（AIT）華盛頓總部會晤。

報導指出，根據長期慣例，台灣外交部長和國防部長不得進入華盛頓特區，因此會談通常在大華府地區進行。

根據報導，這次的會談於敏感時刻登場，因為中國正在觀察賴總統如何處理與北京和美國的關係。一些美國官員私底下也對賴總統感到緊張，因為賴清德缺乏外交經驗，被認為比蔡英文更難預測。

白宮前官員麥艾文（Evan Medeiros）說，台美特殊管道是「當今全球政治中最敏感且最重要的機制之一」。

他說，考量到台灣最近的選舉，這次會議是在關鍵時刻舉行。台美之間清晰、持續的溝通至關重要，在中國壓力日增的情況下，更是如此。

報導指出，中國在台灣周邊的軍事活動不斷增加，這使美國越來越憂心。2022年，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後不久，中國在台灣周邊海空域展開試射飛彈等大規模軍演。

自裴洛西訪台以來，中國拉高對台軍事行動的強度。

前美國國防部印太助理部長薛瑞福（Randy Schriver）認為，特殊管道一直很重要，因為台美非官方關係所允許的接觸有限。鑑於中國在台灣附近的軍事活動日益強化，特殊管道更是重要。

他說，很多人的印象是，解放軍的軍事活動在裴洛西訪台或總統就職典禮等事件前後激增，然後進入正常穩定的現狀，但解放軍持續進行更多的行動且不斷發展變化，例如在台灣東邊進行更多的夜間演習及空中加油等。

 
ET快訊
快訊／9月嬰才帶回家2天　狠父嫌吵活活打死
快訊／朱芷瑩、施名帥結婚了！　絕美婚紗照曝
快訊／每份200買連署選總統！「台灣皇帝」副手遭判刑
沒裝灑水器！韓飯店大火7死12傷　房客因「氣墊疏失」彈飛亡
全紅嬋大合照站「C位」！　習近平彎腰握手
英勇領隊背景曝光！　曾任蘇貞昌機要秘書
快訊／領隊護團員「滿身洞」遭螫死！　哥哥發聲
出門10小時「變頻冷氣不用關？」　台電闢謠：母湯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「滿載燃油」渡輪狂燒沉沒！俄控烏軍彈襲高加索港　仍有2人失蹤

女死亡自拍意外墜「40公尺高瀑布」　16歲姪子英勇救人一起身亡

德州高溫40°C！連續2嬰被綁安全座上　「高溫炙烤」到下午活活熱死

冰島火山又噴發！熔岩裂縫達3.9km　藍湖溫泉疏散客人關閉

快訊／賀錦麗正式接受民主黨提名　傳「天后碧昂絲」將驚喜獻唱

大阪「金龍拉麵」斷尾畫面曝！占鄰居土地多年　店家拆立體龍尾

沒裝灑水器！韓飯店大火7死12傷　氣墊「上下翻轉」房客彈飛亡

被烏克蘭反攻！俄邊境急設避難所　庫斯克核電廠狀況危急

嗨玩屋頂跳水！　17歲校隊球員「倒栽蔥墜落」頭撞地板慘死

泰飛機爆炸恐9死　俯衝墜地「機鼻插入泥地10公尺」一度找不到遺體

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

新光金1股換0.6022台新金　更名「台新新光金控」

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「滿載燃油」渡輪狂燒沉沒！俄控烏軍彈襲高加索港　仍有2人失蹤

女死亡自拍意外墜「40公尺高瀑布」　16歲姪子英勇救人一起身亡

德州高溫40°C！連續2嬰被綁安全座上　「高溫炙烤」到下午活活熱死

冰島火山又噴發！熔岩裂縫達3.9km　藍湖溫泉疏散客人關閉

快訊／賀錦麗正式接受民主黨提名　傳「天后碧昂絲」將驚喜獻唱

大阪「金龍拉麵」斷尾畫面曝！占鄰居土地多年　店家拆立體龍尾

沒裝灑水器！韓飯店大火7死12傷　氣墊「上下翻轉」房客彈飛亡

被烏克蘭反攻！俄邊境急設避難所　庫斯克核電廠狀況危急

嗨玩屋頂跳水！　17歲校隊球員「倒栽蔥墜落」頭撞地板慘死

泰飛機爆炸恐9死　俯衝墜地「機鼻插入泥地10公尺」一度找不到遺體

「滿載燃油」渡輪狂燒沉沒！俄控烏軍彈襲高加索港　仍有2人失蹤

快訊／高雄騎士自撞橋墩！飛摔10公尺橋下全身傷　警消急救援

宜蘭鐵路高架化配合款調整「金額破百億」　林姿妙：付不出來！

陸大媽以為補身吃狗肉！吃完「全身流血半個月」　止都止不住

我國口腔癌「世界第一」　陳時中認時機到了：年底提出檳榔專法

暑假尾聲衝七股！　鹽山動物園風箏嘉年華玩一夏

藍告發罷樑團體違法募資！　洪孟楷轟：民進黨鐵了心「非罷樑不可」

于美人遭爆欠薪挨告後首露面！　最新進度曝光：有人惡意操弄

在日本冬天才有賣！他來台「愛上超商1美食」：不用勉強吃臭豆腐

「最美小龍女」突曬婚紗照！　影迷全被嚇到：男生真的小16歲？

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

國際熱門新聞

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

泰國飛機起飛11分鐘爆炸！中國5死名單曝

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

116歲日本奶奶接棒「世界最長壽」　長青秘訣曝光

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

她從摩天輪車廂掉出來　當場墜亡

陸籍播音員直播喊「釣魚島是中國的」　NHK擬索賠提告

泰國出現亞洲首例　M痘新病毒株感染者

遊客把行李箱放進行李區　日本人超火大

韓飯店大火7死12傷　氣墊翻轉逃生彈飛死亡

澤倫斯基視察邊境 　普丁控烏攻核電廠

大逆轉！美軍不能拒絕愛滋感染者入伍

更多熱門

相關新聞

雨越來越大「半個台灣濕答答」　下周雨彈掃全台

雨越來越大「半個台灣濕答答」　下周雨彈掃全台

天氣逐漸不穩定，中央氣象署指出，明（23日）到周日午後雷陣雨擴大，西半部及東半部山區都有局部短暫陣雨，有較大雨勢的發生機率，下周一起高壓減弱，水氣偏多，各地午後都有大雨發生的機率，而「珊珊」颱風預估下周登陸日本，對台灣沒影響。

治療不孕方式惹議　華茲夫人意外成焦點

治療不孕方式惹議　華茲夫人意外成焦點

歐普拉抨擊范斯「無孩貓姑婆」爭議評論

歐普拉抨擊范斯「無孩貓姑婆」爭議評論

3台灣人「柬埔寨重判20年」！全有詐欺前科　1人還是通緝犯

3台灣人「柬埔寨重判20年」！全有詐欺前科　1人還是通緝犯

女子「跳進老虎園」逗大貓　驚險影片曝光

女子「跳進老虎園」逗大貓　驚險影片曝光

關鍵字：

台灣美國外交國安會美中台吳釗燮林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

泰國飛機起飛11分鐘爆炸！中國5死名單曝

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢

雨越來越大「半個台灣濕答答」　下周雨彈掃全台

女查看家中寵物監視器　被虎斑貓嚇到

台新金併新光金　新名為「台新新光金控」

東京地鐵淹水才懂北捷麻煩設計！日網紅：很用心

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面