列「台獨頑固份子」後啟動　側翼瘋傳林飛帆召妓被逮、威脅殺綠委全家

▲國安會副秘書長林飛帆。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國國台辦日前公布依法懲治『台獨』頑固分子」專欄，列出包含國安會副秘書長林飛帆、立委王定宇等人。而名單出現後，綠委王定宇收到全家死亡威脅。近期包含爆料公社、部分藍營側翼粉專則開始瘋傳林飛帆召妓被逮、薪資高達25萬，對此，林飛帆昨（8日）深夜表示，針對造謠、假訊息攻擊，無論是境外還是境內，自己絕不姑息，傍晚已向警方報案！這類假訊息攻擊，都不是第一次。

中國國台辦7日在官方網站上新增「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄網頁，在置頂的台獨頑固分子清單中，列出蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇共10人的名字。

林飛帆表示，父親節前一天，中共當局再度大動作宣布「懲戒頑固台獨份子」名單，並設網站專頁，他名列第八。無獨有偶，今天開始在網路上開始出現接連幾則，針對我的荒謬、假訊息攻擊：一則是在臉書社團「爆廢公社」上指稱他「召妓被警方逮捕，然後被保釋」；另一則是臉書社團「爆政公社」，指稱我國安會副秘薪資比部長級高，高達25萬，進行認知操作。

林飛帆指出，過去也曾有假帳號，指稱他是蔡英文前總統與李登輝前總統私生子，讓人啼笑皆非；也曾有網路假帳號指稱，他與中共間諜王立強吃飯，結果逼得被指稱為「王立強」的朋友跳出來澄清，該照片裡的人是他，而不是王立強；去年，也曾有政治人物污指他喬公股行股貸款選舉，結果證明我根本至今沒有貸款。

林飛帆表示，面對假訊息快速散播，澄清總要花百倍力氣。但這個假訊息的攻擊時序，值得大家注意，也可以作為未來大家辨別假訊息攻擊的識讀參考。感謝許多朋友第一時間傳訊告知，看到這樣的假訊息，讓我們能快速應處、報案。大家一起守護國家安全，守護台灣的輿論環境。

