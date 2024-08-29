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「奈雪的茶」狂虧4.4億元　坦言大陸需求不振「考慮出海發展」

▲▼「奈雪的茶」。（圖／翻攝奈雪的茶）

▲「奈雪的茶」。（圖／翻攝奈雪的茶）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸知名茶飲店「奈雪的茶」今年上半年面臨嚴重虧損，去年同期還獲利6485萬元人民幣（約2.7億元新台幣），今年截至6月底虧損卻已達4.4億元（約18.6億元新台幣）。

財報指出，上半年奈雪的茶收益減少，主要由於消費復甦不如預期及直營門市收入減少。奈雪首席財務官申昊也在業績會上表示，需求不振、收入下滑，是公司當下面臨的最主要矛盾。

進一步觀察財報可發現，門市獲利方面，奈雪的茶在北上廣深、武漢和西安六個城市的門市經營利潤率均有所下滑，其中上海和北京降幅最高，北京該指標從去年的15.8%降至1.5%；上海該指標從去年的17.1%降至2%。

▲▼「奈雪的茶」。（圖／翻攝奈雪的茶）

申昊提到，20%的利潤率是集團的常規目標，但目前來看今年上半年利潤率離常規目標有較大差距，奈雪未來需要繼續不斷擴大需求以提升利潤率。

具體分業務來看，奈雪的茶上半年主營業務收益下滑。其中直營門市上半年實現營收21.05億元，年減10.59%，佔總營收比例從去年的超九成下滑至超八成。

奈雪的茶創始人、執行董事兼總經理彭心也在業績會上提到，今年上半年，國內茶飲市場的出海業務非常熱鬧，且市場反應都很不錯，每個品牌都在探索自己出海的發展方向。

彭心強調，奈雪的茶出海希望能建立良好品牌形象，也是在海外爭取房租價格優勢和較優地段的根基，「奈雪出海第一步，是改變海外對茶飲店不時尚、沒人氣的刻板印象。」

▲▼「奈雪的茶」。（圖／翻攝奈雪的茶）

申昊在業績會上總結了奈雪在茶飲存量市場競爭格局中三個方面的策略調整，首先是堅守策略定位，以高品質產品、高端品牌形象服務客戶；第二是堅持高品質發展，關閉表現不佳的門市，不盲目下沉；第三是適當加大行銷力度，增強品牌聲量，並穩步推進海外加盟等增量業務。

「奈雪的茶」創立於2015年，總部位於廣東深圳，隸屬於深圳市品道餐飲管理有限公司，主打高端定位，大部分茶飲產品的價格都定在20元以上。「奈雪的茶」也是大陸第一個上市的新式茶飲品牌，2021年6月30日在港交所上市曾轟動一時，被稱為「新式茶飲第一股」。

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