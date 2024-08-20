疾管署修改新冠病例定義！9月起只通報重症　正式病名也換了

▲羅一鈞說明更改新冠疾病名稱。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠第六波疫情接近尾聲，疾病管制署今（20）日公布新冠上周就診2.6萬人次，較前一周下降22%，連6周下降且創12周以來最低，預計再一周可脫離流行期。疾管署副署長羅一鈞表示，為降低醫院通報負荷，9月1日起修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」名稱為「新冠併發重症」，將比照流感僅通報重症，通報時效延長為1周內。

疾病管制署今日表示，考量多元監測方式已能有效掌握COVID-19疫情，為降低醫院通報負荷，經諮詢專家後，修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」名稱為「新冠併發重症」、通報時效為「1周內」，另修訂病例定義，調整臨床條件為「發燒（≧ 38℃）或有呼吸道症狀後14日（含）內出現肺炎或其他併發症，因而需加護病房治療或死亡者」，並自今年9月1日生效；公費藥物開立條件不變，不影響民眾權益。

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▲疾管署更改新冠疾病名稱與定義。（圖／疾管署提供）

疾管署說明，上周（13至19日）新增274例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（6日至12日）新增347例下降，低於流行閾值，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增45例本土死亡病例，較前一周新增57例下降，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

疾管署指出，國內新冠疫情下降，將觀察未來一周疫情趨勢，如持續低於流行閾值將可脫離流行期，惟目前重症及死亡病例數仍多，須留意重症發生風險。

另外，依疾管署監測資料顯示，近4周變異株監測統計，本土及境外病例檢出皆以KP.3各占36%及27%為多，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。

疾管署表示，全球COVID-19陽性率於近期呈上升趨勢，其中，歐洲、美洲及西太平洋區陽性率上升，東地中海區則為上下波動，部分國家如韓國COVID-19住院數呈上升趨勢，美國陽性率持續上升，另俄羅斯、希臘及中國等國家之病例數亦處高點。

世界衛生組織（WHO）資料顯示全球近28天（6月24日至7月21日）期間，與前28天期間相比，新增病例和死亡人數分別增加了30%和26%。於7月下旬（7月15日至21日）之全球主要流行變異株KP.3、JN.1、KP.3.1.1、KP.2占比分別為29.4%、25.7%、18.6%、12.8%，惟尚未增加疾病嚴重度。

疾管署提醒，國內疫情雖降，但重症死亡風險持續，且國際新冠疫情仍呈上升趨勢，民眾如有出國旅遊計畫，建議儘速接種新冠XBB疫苗，以獲得保護力，並落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩等良好個人衛生習慣，以降低病毒傳播風險。

民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。疾管署也呼籲，感染後易併發重症或死亡之65歲以上長者，如已接種1劑且間隔12周（84天）請再接種第2劑，提高保護力，抵抗疾病威脅。