飲料店禁一次用塑膠杯　9月全台上路

▲塑膠杯示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

文／中央社

環境部今天表示，預計全台自今年9月起飲料店不提供一次用塑膠飲料杯，估算每年可減少7.9億個塑膠一次用飲料杯；正在研議擴大補助辦理職棒賽事及封閉場域導入循環杯。

環境部今天發布新聞稿表示，「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」於111年7月1日正式實施以來，截至目前全台已有21縣市飲料店不提供一次用塑膠飲料杯。

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根據資料，金門縣預計於今年9月起不提供一次用塑膠飲料杯，也就代表今年9月起全台各飲料店將不得提供塑膠一次用飲料杯。

環境部表示，「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」實施以來，已減少17%一次性飲料杯使用量，每年約7.9億個塑膠一次用飲料杯改以提供其他材質、民眾自備飲料杯或借用循環杯替代。

▲▼環境部持續推動減塑政策。（圖／環境部提供）

環境部正在研議擴大補助辦理職棒賽事及封閉場域導入循環杯，使未接觸過循環杯的民眾也能體驗循環杯借用服務，進而在未來消費時能將借用循環杯納入考慮，並逐步養成循環杯使用風氣。

據統計，112年連鎖便利商店及連鎖速食店業計有15個品牌業者（7家連鎖便利商店及8家連鎖速食店），實際提供循環杯門市數為1763家，占總門市數12%，提供約19萬8000杯循環杯借用。

另外，依據便利商店及速食店業者提供的112年減量資料，消費者自備飲料杯數量達1.6億杯次，自備率成長2.8倍，達成政策引導習慣改變目的。

環境部並針對循環杯衛生程度，已訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，包含循環杯材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範，要求業者所提供的循環杯服務有一致品質及服務水準，且需每半年提供檢測報告；而112年度所有業者提供的檢測報告皆為合格，民眾可以安心借用。