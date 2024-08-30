女員工加班「被騙進貨櫃屋」！色主管反鎖房門伸狼爪：為什麼不要

▲女員工被騙進貨櫃屋，色主管鎖門後動手侵犯。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

高雄市一名女子小花（化名）在某工廠任職，2022年某日下班後，被郭姓直屬主管要求加班，沒想到郭姓主管將她帶上二樓貨櫃屋後，隨即伸出狼爪，假借按摩的名義，觸碰小花的私密部位，氣得小花報警處理。高雄地院審理後，依照強制猥褻罪，判郭男1年2月有期徒刑。

根據判決書內容，小花過去在高雄某工廠任職，2022年某天，突然被直屬的郭姓主管要求加班，當時她並沒有多想，直接答應了下來，並且按照郭男的要求，到二樓貨櫃屋等人。

小花進入貨櫃屋，郭男立即將門反鎖，並且要求她將衣服反穿，讓她感到奇怪，於是立即拒絕。怎料郭男這時不斷詢問「為什麼不要？為什麼不要」，讓小花壓力相當大，迫於無奈之下只能答應。

郭男眼見小花答應，開始假借按摩、刮痧的名義，觸碰小花的身體，發現對方沒有反應以後，又伸手觸碰小花的隱私部位。

▲女員工被騙進貨櫃屋，色主管鎖門後動手侵犯。（示意圖／123RF）



由於當時四下無人，又是在貨櫃屋內，小花擔憂「叫破喉嚨也沒有人來幫我」，不敢反抗、只能強裝鎮定，沒想到這時郭男又以「可以按壓胸部中間穴道」為由，打算繼續出手侵犯，嚇得她立即將郭男的手撥開。

事後小花不堪受侮，決定報警處理。郭男落網後則辯稱，自己是依照小花的要求，才會提供刮痧、拔罐等按摩服務，也沒有觸碰小花的隱私部位。

不過，法官審理時發現，郭男在案發以後，頻頻向小花致歉，說出包含「X哥錯了」、「讓妳委屈了」、「X哥沒做到」、「X哥對妳的傷害，不敢請求諒解」等話語，因此不採信郭男的說法，最終依照強制猥褻罪，判處1年2月有期徒刑。