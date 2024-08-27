用手腳對少年尻槍　噁男辯「一時意亂情迷」下場曝

▲男孩遭到猥褻。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男子誘騙少年外出約會看電影，再用手、腳對其尻槍滿足個人私慾，男孩家人得知一狀告上法院，男子辯稱他犯後已求得原諒、因「一時意亂情迷」才誤觸法網；法官依對未滿16歲男子猥褻，判處4月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束、服60小時義務勞務，並應接受2場法治教育。

依據判決書內容，該名男子於2023年透過臉書化名認識一名高中生，騎機車載著他吃飯到山上散步，趁著男孩休息時，用腳摩擦其下體，看電影時對他伸魔掌，以此滿足個人私慾，男孩家人得知後，報警提告妨害性自主。

男子庭訊時坦承全部犯行，辯護人提出被告工作照片、悔過書及和解書為證稱，被告思慮不周、一時意亂情迷而誤觸法網，與告訴人達成和解，已知警惕，現有穩定工作，生活回到正軌，請法官從輕量刑。

法官審酌，被告年近30歲，為了滿足性慾，誘約被害人要求撫摸其陰莖，並撫摸下體猥褻行為，造成男孩身心受到侵害，考量被告已坦承犯行，且對方不願意追究，依對14歲以上未滿16歲之男子為猥褻之行為，處有期徒刑4月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，且應向執行檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60小時之義務勞務，並應接受法治教育2場次。

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