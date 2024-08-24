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辣妹約看夜景變噩夢！醒來「人在摩鐵」崩潰掙扎　2惡狼輪流逞慾

▲陽明山夜景。（圖／記者周姈姈攝）

▲辣妹與朋友、朋友的朋友相約陽明山看夜景，卻成了一場惡夢。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名王姓男子透過手機遊戲，認識長相美艷、身材火辣的正妹小悅（化名），並將小悅介紹給朋友劉男認識。怎料3人相約看夜景，王、劉兩人竟化身惡狼，將小悅載到摩鐵侵犯，最終分別被依強制猥褻罪判刑，得不償失。

根據判決書內容，劉男與王男是前同事關係，某次透過王男認識小悅以後，被小悅的美貌震驚得無以復加，接著便不斷透過通訊軟體，約小悅一起出遊，不過一直都被拒絕。經過不斷邀約，小悅最終同意，但也開出條件，就是王男必須在場，3人最終敲定好時間，一同駕車前往陽明山看夜景。

在前往看夜景的途中，小悅因為感到疲累，在車上睡著，劉、王2人竟直接將車輛駛向摩鐵，並且在車內做出猥褻行為。小悅遭到侵犯後驚醒，立即出手反抗、質問為何說好的夜景，變成在摩鐵的車庫內。

王男則是開口安撫，邀小悅先到樓上的房間休息。怎料小悅跟王男上樓以後，王男也在房內伸出狼爪，對著小悅不斷動手，嚇得小悅極力反抗，並且趁隙逃下樓、躲回車內。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲辣妹與朋友、朋友的朋友相約陽明山看夜景，卻成了一場惡夢。（示意圖／記者黃克翔攝）

劉男眼見小悅坐上後座，竟也爬到後座去，並且動手侵犯小悅，直到小悅不斷大叫、反抗才停手。事後小悅告知王男，自己想要回家，王男則是開口安撫，先讓開車的劉男休息，晚點再載她返家，並且再度將她帶上樓、進入摩鐵房間。

沒想到，當時劉男正在房內自慰，看見小悅進房後，又撲上前侵犯，口中還喊著「想要XX」，嚇得小悅又逃下樓、躲在車上。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲辣妹與朋友、朋友的朋友相約陽明山看夜景，卻成了一場惡夢。（示意圖／記者黃克翔攝）

上了車以後，王男先要求小悅稍作休息，不過被小悅開口拒絕。怎料這時劉男又從樓上下來、進入車輛的後座，再度做出猥褻行為，更是招呼前座的王男，合力將小悅的衣物脫掉。劉、王2人在摩鐵的車庫、房間內數度伸出狼爪，幸虧小悅極力反抗3小時，才沒有被得逞，最終是車庫門打開，小悅才得以獨自逃離。

小悅逃出後立即報警、驗傷，並在耳朵驗出了劉男的DNA。案件偵結以後，劉、王2人也被告上法院。

此外，小月基於信任才答應出遊，卻碰上了一場惡夢，氣得她質問王男，「你放任你朋友摸我」、「X小，沒看到我在掙扎」、「是他直接硬X」、「夜景？變汽車旅館」、「樓上樓下都有野獸是不是」、「你摸我，我也明確說不要了啊」、「我講了好幾次，你才停手」、「他跟我講想X我」、「我再也不會相信你們了。」

法官審理認為，王男案發後與小悅和解，因此依照強制猥褻罪判6個月有期徒刑、緩刑3年。至於劉男則是依照強制猥褻罪，判刑6個月，全案仍可上訴。

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