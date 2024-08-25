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社會 社會焦點 保障人權

「你胸部好大」運將載16歲少女上山看夜景　環抱揉胸索吻下場曝

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台中一名運將載16歲少女上山看夜景，竟趁機襲胸猥褻，遭判刑3年2月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者吳佩蓁／台中報導

台中一名黃姓計程車司機去年8月9日晚間載客時，見16歲女高中生小萱（化名）要獨自搭車返家竟起色心，主動提出願意免費載小萱到望高寮看夜景，之後又將她載到大肚藍色公路拍照，怎料黃男竟趁小萱下車時從背後環抱襲胸，還在她耳邊呢喃「你胸部很大，腰很細」，嚇得小萱當場罵髒話後退自保。台中高分院審理後，依加重強制猥褻罪，判黃男有期徒刑3年2月，可上訴。

判決指出，小萱上車後，黃男便主動與她攀談，得知小萱正就讀高二，且想去望高寮看夜景後，黃男便主動說願意免費載她去看夜景，還要她從後座爬到副駕駛座，體驗飆速快感；2人抵達望高寮看完夜景後，小萱準備上車返家，黃男竟趁她不及抗拒之際，突然上前摟住小萱的腰部，問說：「要不要當我的小女友？」小萱當心自身安全，便敷衍過去趕緊上車。

怎料，上車後黃男藉口稱大肚藍色公路也很漂亮，就更改目的地前往藍色公路，並將車子停在觀景平台旁逕自下車，小萱跟著下車後，黃男突然從身後環抱小萱，並伸手撫摸她的胸部、腰部，還在她耳邊說「你胸部很大，腰很細」，甚至試圖親吻她，小萱嚇得當場罵髒話並撇開頭閃躲，黃男才鬆手放開她。

▲台中望高寮。（圖／翻攝自台中旅遊網）

▲黃男載16歲少女上望高寮看夜景。（示意圖／翻攝自台中旅遊網）

由於當下夜色昏暗又四處無人，小萱不敢大聲呼救，擔心自己反應太激動會讓對方做出更過分的事情，於是先裝鎮定配合黃男拍照、聊天後，再搭乘黃男車輛返家。小萱到家後就立刻向弟弟、男友哭訴遭運將猥褻，隔天在父親陪同下到警局報案提告。

黃男則辯稱，小萱上車後自己說不想那麼早回家，想去望高寮看夜景，並稱自己是大學生，當天他已經工作約20小時，想說順路去買東西吃便同意載她去看夜景，過程中並沒有對小萱有不禮貌的言行，也不知道她是未成年。

一審台中地院認為，小萱前後證述情節一致，且事後小萱曾傳訊質問黃男，黃男還稱她「妹妹」，認定黃男早知道小萱是未成年人，竟為圖滿足個人色慾，在夜間時段對乘客小萱為加重強制猥褻犯行，侵害小萱性自主決定權，影響一般大眾對搭乘多元化計程車之信任感，依利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制猥褻罪，處3年6月徒刑；二審台中高分院審酌黃男與小萱達成調解，並已給付完畢，改判有期徒刑3年2月。

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