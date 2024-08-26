朱學恆強吻鍾沛君判刑1年2月！他一身黑面無表情　二審首度對質　　

記者吳銘峯／台北報導

名嘴朱學恒被控2度強吻台北市議員鍾沛君，涉犯強制猥褻罪嫌，遭檢方提起公訴後，一審將他判刑1年2月。案經上訴，高等法院26日二審首度開庭審理，並首度傳喚2人當庭對質。生產後的鍾沛君在開庭後10分鐘才進入法庭，而庭訊僅進行15分鐘後就結束，2人離去時，均不願發言。

▲朱學恆強吻鍾沛君案，高等法院二審首度開庭，朱學恆到庭不願受訪。（圖／記者吳銘峯攝）

#Metoo事件發燒後，鍾沛君去年6月間在臉書發文，指控朱學恒在2022年8月間某次餐敘，在其他朋友離開包廂後，立刻起身繞過餐桌，往她走過來，毫無預警的抱住強吻稱「反正妳明天也不會記得。」事發後朱學恆開直播道歉，也狡辯說自己當天喝到斷片，完全記不起來了。

朱男的行為擋不住悠悠之口，遂向檢方提出「自我告發」，稱「身為公眾人物，當負起所有應負之責任。」檢方兩度傳喚後，在去年10月底認定朱學恆2度強吻鍾沛君，依照「強制猥褻罪」提起公訴。一審法院認定有罪，將朱學恆判刑1年2月。一審法官認為，朱男使用強暴手段犯案，偵審期間還透過網路帶風向指鍾女是「政治打手」，顯見朱男欠缺性別平權意識、毫無悔悟的態度，應予嚴懲。

案件上訴第二審，高等法院26日首度開庭審理。朱男進入法院前，不願受訪，面無表情，也不回答任何問題。而法院也安排鍾女到庭，讓2人首度在法庭上對質。但5月才生產的鍾女，在開庭後10分鐘才來到法院，因此進入法庭後，庭訊僅進行15分鐘就結束。朱男離去時仍面無表情，不願回答問題。

至於鍾女原本透過律師表示，將在庭訊後接受訪問，但鍾女在庭訊結束後加緊腳步，並未停下受訪，就坐上車輛離去。整個庭訊不到半小時就結束。

▼鍾沛君到高等法院出庭，但也不受訪，迅速離去。（圖／記者吳銘峯攝）