台南某幼兒園遭爆「園長兒猥褻女童」　教育局：涉案人停職調查

▲台南市教育局副局長楊智雄指出，教育局已於知悉當日立即到園行政調查，目前已決議受理並組成調查小組進行調查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



有網友在網路社群PO文爆料指控，台南3歲女童在幼兒園內疑遭園長兒子猥褻，提醒大家要小心，對此PO文引起網友熱議，紛紛大喊「太可怕！」，台南市教育局指出，有關某私幼被控疑似性猥褻案件，教育局已保存監視器畫面證據，立即要求該員禁止入園入班並依法啓動調查，如有不法一律嚴懲不貸。

台南市教育局副局長楊智雄指出，有關某私立幼兒園教保相關人員被控疑似對幼兒性猥褻事件，教育局於8月19日接獲通報後，已於知悉當日立即到園行政調查，保存監視器畫面證據，並立即要求疑似行為人暫時停職接受調查，也於當日啟動「教保相關人員違法事件處理」審查會議，目前已決議受理並組成調查小組進行調查，同時了解該園有無管理疏失責任。

▲網友PO文提醒大家要小心，引發熱議，許多網友大喊「太可怕」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，本案除已依規定要求該園將疑似行為人暫時停職接受調查外，目前正逐日檢視監視器畫面，將併調查小組8月29日訪談结果等資料，儘速送認定委員會審議，如調查屬實且情節重大，將依規定處行為人最高60萬元罰鍰，並通報為終身不得在教保服務機構任職之處罰。

幼兒部分，教育局將會和社政單位共案合作，進行相關諮商輔導措施；為清查有無其他幼兒受不當行為，教育局已於8月20日到園全面進行性平教育宣導及回饋，經台南市專業輔導人員（心理師、社工師）分組觀察其他幼兒狀態目前尚未發現有異常反應。

教育局進一步表示，透過補習班資訊管理系統發現，該疑似行為人為某補習班班主任，目前並未傳出有疑似被行為者，惟為積極保護兒少安全，已於知悉當日立即要求該員禁止入班（隔離）；同時已至該補習班進行班務稽查，初步查有學生人數超過規定容量、未提供定型化服務契約書等缺失，已要求限期改善。

後續將依補習學生名冊進行全面清查；如發現該疑似行為人有補習及進修教育法第9條第6項相關情事，也會依同法責令不得擔任補習班教育人員，最重終身不得進用；並依補習及進修教育法第25條規定，最重將處以撤銷立案。

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