民眾黨籲勿對柯文哲案未審先判　綠委批雙標：黃國昌好好看這份聲明

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

檢調近來大動作偵辦京華城案，檢調今（30日）赴民眾黨主席柯文哲住所、台玻大樓的柯文哲辦公室、前副市長彭振聲住處等地展開搜索。民眾黨聲明，呼籲勿未審先判。對此，綠委吳思瑤批評，黃國昌應好好看這份聲明，他對非民眾黨人事所涉入司法案件，毫不理會偵查不公開原則、一再未審先判，對司法辦案下指導棋，現在碰到民眾黨就轉彎，為了自己權力把正義擺在一邊，成為省話一哥。

對於民眾黨狀況，吳思瑤表示，民眾黨現在存亡之秋、風中殘燭階段，柯文哲昨天最後困獸之鬥、力搏鞏固支持者，柯文哲還是要維持民眾黨生存發展，否則不需要演這麼大，民眾黨未來政治權力中心就在立法院8席立委，想當然會利用開議後的會期攏絡聲量，開議後各項議案是否依舊藍白合，還是失血事件選擇收斂，值得觀察。

吳思瑤直言，對民進黨團而言，下個會期民生優先、朝野合作，只要議題有正當性、福國利民，民進黨願意跟在野合作，這樣的基調不變，王鴻薇早上也提到藍白合變化，他們擔心民眾黨若跟民進黨合作，對國民黨不利，也對國民黨喊話，民進黨同樣樂意跟國民黨合作，只要符合人民需求，擴大合作也是選項所在，讓新會期恢復寧靜、理性專業問政。

至於民眾黨發聲明呼籲檢調勿逾越？吳思瑤批評，民眾黨聲明都是企圖影響檢調辦案，他們認為搜索黨中央不必要、沒有充分理由，這不是侵犯檢調獨立辦案權力嗎？希望黃國昌民眾黨新聞稿看看第二點「檢調應依證據公正辦案 呼籲檢調遵從偵查不公開原則，勿引導外界未審先判，還原真相也支持柯文哲捍衛清白」黃國昌對所有司法案件，除了民眾黨案件他都一再未審先判。

吳思瑤也喊話，黃國昌好好看看自己新聞稿，他對非民眾黨人事所涉入司法案件，黃國昌不理會偵查不公開原則、一再未審先判，對司法辦案下指導棋，現在但碰到民眾黨涉入政治獻金、京華城、北士科等等，完全雙標，黃國昌的正義會轉彎、柯文哲新政治是假的、黃國昌的假正義是真的。

至於民眾黨未來權力結構變化，吳思瑤表示，現在大家觀察黃國昌的角色，就自己觀察到的，黃國昌這段時間努力當不沾鍋，某種程度也要幫民眾黨努力說說話，他一再拿捏，怎樣當不沾鍋又讓民眾黨人認為自己可信任，他精心扮演槓桿平衡，當然在等著黃袍加身吧！

吳思瑤指出，對黃國昌政治性格觀察，他遊走於各個政黨、對他有利的政治人物，等待機會，黃國昌等待黃袍加身，也避免捲入不法政治風暴，還是要想辦法攏絡小草支持，他至今不敢對柯文哲涉案說重話，為了自己權力把正義擺在一邊，成為省話一哥。