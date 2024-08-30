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立院藍綠亂鬥撲倒陳菁徽被控性騷　鍾佳濱不認罪11／11再開庭

▲▼民進黨立委鍾佳濱被國民黨立委陳菁徽自訴指控涉嫌傷害與性騷擾，今（8月30日）首度到台北地院出庭後沒受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲民進黨立委鍾佳濱（中）被國民黨立委陳菁徽自訴指控涉嫌傷害與性騷擾，今（30日）首度到台北地院出庭後沒受訪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

民進黨立委鍾佳濱今年（2024年）5月在國會藍綠陣營肢體衝突中，撲倒站在議場主席台桌上的國民黨立委陳菁徽、導致陳的臀腿大面積瘀傷，被陳提告涉嫌傷害與性騷擾，台北地院今（30日）首度開庭、閉門審理3小時，因雙方無法和解，法官諭知今年11月11日下午2點30分再開庭。

本案前次表定今年7月26日第1次開庭，鍾佳濱以屏東家鄉遭逢凱米颱風環流造成水患須勘災為由請假，延期到今天下午2點30分開庭。陳菁徽今沒現身，委任3位律師出庭代打，鍾佳濱開完庭面對媒體鏡頭，全程微笑但不回答記者發問，包括開庭過程是否順利、對官司結果有信心嗎、雙方有無協商和解條件等。

由於庭訊末段，法庭內突然傳出高分貝爭執聲，穿透緊閉的法庭大門，引起等候的記者一陣錯愕，被問到開庭時有無發生爭執，鍾佳濱才開口，但說了2次「自訴人（陳菁徽）沒有來」，隨即上車離去。

▲▼立法院院會，民進黨立委鍾佳濱跳上主席台抱住國民黨立委陳菁徽一起跌落地面。（圖／記者李毓康攝）

▲鍾佳濱（前右2）於今年5月立法院議場藍綠立委亂鬥中，在主席台桌上擒抱國民黨立委陳菁徽臀腿一起跌落地面。（資料照／記者李毓康攝）

本案源於今年5月17日上午，立法院會處理國民黨、民眾黨提出的國會職權修正相關法案，將進行表決逕付二讀程序時，多位分屬國民黨和民進黨的立委爭搶主席台，在議場內爆發肢體衝突。

鍾佳濱跳上主席台，撲倒當時站在主席台桌面的陳菁徽，再擒抱陳的臀腿處雙雙摔倒在地，坐在主席位上主持議事的立法院長韓國瑜，當場看傻眼。

鍾佳濱事後數度向陳菁徽道歉，聲稱混亂中踩到紙張滑倒向前衝，沒注意面前是誰，經旁人提醒才知波及陳，他對陳菁徽「真的很對不起」。

▲▼陳菁徽落淚 。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳菁徽提起自訴控告鍾佳濱，當眾落淚 。（資料照／記者劉昌松攝）

陳菁徽驗傷並開記者會公布臀腿瘀青傷勢照片，譴責鍾佳濱的暴力行為，3天後（20日）並由立委李彥秀、王鴻薇等多位藍營女性民代陪同聲援，到台北地院提自訴，告鍾涉嫌傷害與性騷擾，陳哽咽批鍾暴力性騷別狡辯。民進黨黨團回應鍾非故意也已誠摯道歉，國民黨擷取片段畫面提告性騷，就太超過了。

據悉，陳菁徽也庭呈自己臀腿受傷照片佐證，但被鍾佳濱與律師質疑真實性，法官認為雙方無意調解、對照片證據也有歧見，諭知下次於今年11月11日下午2點30分再開庭，將進行審前準備程序，不排除傳喚陳出庭與鍾對質。

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