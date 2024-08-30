館長澄清「包圍地檢署」難信柯文哲貪汙：他是低情商的笨蛋白癡

▲館長30日晚間針對「包圍地檢署」的說法澄清。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積案風波，30日清晨在住處被檢調搜索後帶回廉政署約談。對此，曾在直播上放話如果柯文哲被搜索，他將「馬上帶人去包圍地檢」的館長，也在30日晚間的直播上表示，他自己都忘記那次直播的時間是何時，但若是昨天說的，他一定會衝。

《ETtoday新聞雲》記者今30日下午2時30分起多次撥打館長特助的電話，但均未獲回應，前往林口的成吉思汗健身俱樂部旗艦店，也未看到館長，店內員工也對館長的行蹤不知情。

據悉，館長在今年總統就職前一天（5月19日）的直播中表示，如果柯文哲被搜索，他將「馬上帶人去包圍地檢！」；為防止館長的支持者因柯文哲事件聚集，轄區中正一警分局在台北地檢署門口預防性設置了鐵馬護欄，並在廉政署部署了20名警力進行維安。

對此，館長30日晚間召開直播表示，他今天醒來後接到很多電話關係，反問網友柯文哲現在是有被羈押了嗎？「人家說出兵要有目的性，你當我是民進黨？像那些小鳥說走就走？所以我現在在等啊，事情都還沒有明朗化，我怎麼去衝？」。

針對網友嗆「昨天講話（包圍地檢署）不是很大聲嗎？」館長說，他每天直播講的東西都不同，會這樣來找他討說法的一定都不是他的粉絲，「那個影片是什麼時候的，你知道嗎？連我自己都忘記了，兩個禮拜之前應該有了吧？你現在拿這個來跟我講」，「我若昨天說要包圍他，我一定會到」。

館長表示，他下午5點多打給黃國昌，對方雖未告知，但也都秉持著相信柯文哲的態度，也認為柯不會被羈押；館長表示，柯文哲就是一個不會說客套話、情商很低的笨蛋加白癡，且認識多年從未給他開出好處、口頭支票，溝通時都只有說沒錢、謝謝，「很難相信他從這件事去貪汙拿錢」。