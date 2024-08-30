王世堅曾送「魔戒」勸別迷戀權力　今柯遭約談讓全場嘆：堅哥先知





▲柯文哲被檢調約談，王世堅憶昔日送魔戒，感嘆「政治不難找回良心而已」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

前台北市長、民眾黨主席柯文哲近日被台智光、京華城和北士科三大弊案纏身，檢調30日以京華城弊案名義搜查他的住處及辦公室，並將他帶回約談。對此，被視為「頭號柯黑」的立委王世堅感嘆，他3年前曾送柯文哲「魔戒」，勸對方不要迷戀權力，如今看到對方被檢調帶走「真是不勝唏噓」。

針對柯文哲被檢調搜索、帶回約談一事，民進黨立委王世堅30日在臉書表示，他2021年9月16日還在擔任台北市議員時，曾經在議會送柯文哲一枚「魔戒」，告誡柯文哲「權力有如魔戒，戴上去就脫不下來了」，要對方不應該迷戀權力、濫用權力，甚至只追求權力。

王世堅感嘆，現在回想起當年的情況，在看到今天（30日）柯文哲被檢調搜索、帶走約談，真是不勝唏噓，最後他更寫下柯文哲過往曾說的一句話結尾，「政治不難，找回良心而已」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「權力使人墮落，使黨腐化」、「偉哉我堅哥，永遠的先知」、「堅哥真的先知」。另外，由於王世堅近期對柯文哲隔空喊話，表示若柯文哲被羈押，他會帶便當去探望，也因此有不少網友留言「堅哥送便當哪天要講，大家一起去」、「堅哥便當準備好了嘛」。

▼王世堅臉書留言。（圖／翻攝自王世堅臉書）