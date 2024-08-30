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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中央黨部無設主席辦公室　民眾黨：檢方執意進行摸索式蒐證令人費解

▲▼民眾黨中央委員會的會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨中央委員會的會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

檢調30日大動作搜查民眾黨主席柯文哲住家、中央黨部、台玻大樓的柯文哲辦公室等處。針對檢調稱搜索中央黨部僅限於柯文哲的辦公室，民眾黨指出，中央黨部並未設有柯文哲主席辦公室，檢方經告知後仍執意於黨部同仁工作空間，進行摸索式的蒐證，意圖令人費解。民眾黨立法院黨團總召黃國昌也質疑，檢調來中央黨部是要來搜什麼？有什麼證據、理由、必要性？

台北地檢署表示，檢察官指揮廉政署持法院核發的「搜索票」，依法執行搜索柯辦等7處，搜索民眾黨中央黨部則僅限於柯文哲的辦公室。北檢強調，本案偵查過程，均遵守正當法律程序，依法實施偵查作為，並嚴守「偵查不公開作業辦法」相關規定，絕無踰越偵查必要範圍情事。

但針對此事，民眾黨在臨時中央委員會結束後召開記者會說明，強調上午在第一時間即向檢調人員表明會配合調查，但不應踰越偵查必要之範圍。然而，在告知檢調中央黨部並未設有主席辦公室後，檢方仍執意於黨部同仁工作空間，進行摸索式的蒐證，意圖令人費解。

黃國昌說，今天早上一早接到黨秘書長周榆修通知，稱檢廉不斷催促，請他趕快來中央黨部開門，讓他們進來搜索，不清楚是廉政署的哪位官員，在柯文哲的旁邊催促打電話、要周趕快來中央黨部開門，讓檢調進來搜索。

黃國昌說，完全無法理解為什麼有必要搜索民眾黨中央黨部，「柯文哲在民眾黨中央黨部，並沒有辦公室，柯文哲主席的辦公室在台玻大樓，這是眾所皆知的事實，為什麼來民眾黨中央黨部搜索？」

黃國昌表示，雖然充滿了疑惑，但民眾黨第一時間尊重、配合檢調偵辦，周榆修秘書長接到電話後，馬上趕到中央黨部開門，讓檢調進來搜索，「到底帶走了什麼東西，基於偵查不公開，我們並不適合代為說明」，但民眾黨要求執政當局，來中央黨部是要來搜什麼？有什麼證據、理由、必要性，要搜索民眾黨中央黨部？

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