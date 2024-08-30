老少配始祖莉莉辭世！晚年受中風所苦　拆除彰化老家移居新北治療

▲全台老少配始祖小鄭、莉莉（左），女主角在26日離世，享壽73歲。(圖／翻攝自YouTube／東森綜合台）

記者邱中岳、唐詠絮、劉人豪／彰化報導

2001年莉莉和小鄭的「老少配」轟動全台，而女主角莉莉一年多前中風，舉家離開彰化到新北治療，後來因肺炎纏身，在2024年8月初到醫院接受治療，但仍在26日當天宣告不治，享壽73歲。

莉莉過往曾有3段婚姻，第一任丈夫是從大陸撤退來台的老兵，丈夫過世後莉莉在新北市開卡拉OK，當時小鄭到莉莉店裡打工，進而發生轟動全台的「老少配」，小鄭甚至為愛與父母發生爭執，最後離家出走，氣得父母報警處理，但是這對情侶最後感情僅維持1年多，因小鄭要去當兵雙方分手。之後莉莉又嫁給小20歲的泰籍男友泰安。

據了解，莉莉約莫7年前，回到彰化縣伸港鄉定興村老家開設卡拉OK。村長指出，莉莉一年多前身體不好中風，女兒帶全家到新北居住，讓莉莉就醫治療，後來莉莉親弟弟過世，在整理家中物品後，也把彰化老家給拆除，全家人定居在新北。

事後莉莉因為肺炎纏身，在2024年8月初到醫院接受治療，但是經過2周救治，仍然在26日當天宣告不治，享壽73歲，家屬也相當低調不願意張揚，目前由女兒等家屬以及其他親友協助處理後事。