阿伯好威！娶小38歲嫩妻「80歲高齡當爸」　激動手抖見女兒畫面曝

▲烏米與80歲的丈夫努力造人10年，終於在上個月誕下一名女嬰。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名80歲老翁10年前迎娶小38歲的妻子後，2人就一直期盼有共同的孩子。經過10年的努力後，42歲的妻子烏米終於在5月31日晚間9時30分誕下一名女兒，2人喜不自勝。

據星洲網報導，烏米最近在TikTok秀出影片，聲稱自己嫁給了比她大38歲的丈夫後，就一直努力「造人」，可惜2人努力了10年，肚皮卻一直沒有消息，讓她十分沮喪。

幸運的是，2人的努力終於迎來了成果，烏米在5月31日順利誕下一名女兒，讓夫妻倆欣喜若狂。烏米表示，他們兩夫妻非常感恩上蒼讓他們在10年後終於迎來第一個孩子。

@ummimakhapakyob Kurnian zuriat dari Allah di usia Ayahnya umur 80 tahun, 9.30mlm hari Jumaat 31May2024 Puteri kami dilahirkan ♬ original sound - Ummi Mak Ha Pak Yob

從另一段影片可見，已80歲高齡的老翁在見到女兒時，一時控制不住激動得雙手顫抖，邊為新生的女兒誦經禱告，場面相當感人。而這段影片也迅速在網上走紅，不少網友也紛紛獻上祝福。

一名網友留言道，這個孩子非常幸運，雖然父親可能無法像年輕人那樣追著孩子跑，但他給予的疼愛和照顧是無可比擬的。還有不少女網友也留言祈禱，希望有一天奇蹟也能降臨在她們身上，讓她們像烏米一樣迎來自己的孩子。