「全台嬤孫戀始祖」莉莉病逝！　享壽73歲

▲小鄭與莉莉。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

台灣老少配始祖小鄭與莉莉在當年轟動一時，2人相差33歲。不料近日傳出，莉莉這幾年慢性病纏身，於26日離世，享壽73歲。

據了解，小鄭與莉莉是在卡拉OK認識的，當年49歲的莉莉剛喪夫，自己經營一間卡拉OK，而18歲的小鄭則是店裡的打工小弟，結果2人擦出愛花。

男方父母極力阻擋，小鄭因此離家出走，結果此事一舉躍上媒體版面，獲得許多人的關注。不僅小鄭的父母不諒解，要跟小鄭斷絕關係，連莉莉的女兒也無法接受，把莉莉趕出門外。

小鄭與莉莉還曾上過call in節目直播，甚至在鏡頭前舉辦婚禮，轟動一時。然而這段轟轟烈烈的戀情只維持一年，小鄭入伍後，莉莉遷居彰化，這段戀情就此劃下句點。

莉莉沒多久再嫁比自己小近20歲的鮮肉泰勞庫安，但最終仍離婚收場。根據《中國時報》報導，知情人士透露，莉莉這幾年中風行動不良，經常進出醫院，本月26日因多重器官衰竭過世，享壽73歲，後事由3名女兒操辦。

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