癌男住院化療「性騷護理師」！打官司一半身亡　繼承人要賠20萬

▲台北一名男子住院接受化療，期間卻動手性騷護理師。（示意圖／取自librestock網站）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名男子罹癌後住院接受化療，過程中趁機性騷護理師小婷（化名），最終被判刑確定。小婷提起刑事附帶民事賠償，不過男子已經身故，因此家屬需要在所得遺產範圍內，賠償20萬元，全案確定。

根據判決書內容，男子2021年間因為罹患癌症，到台大癌醫分院住院、接受化療，某天小婷詢問是否要訂購晚餐時，男子卻將頭靠近小婷的隱私部位。當時小婷以為男子要看識別證，於是將識別證拉向前，怎料男子卻趁機伸手揮動，觸碰小婷的隱私部位，性騷擾得逞。

隔天小婷巡房時，站立在男子的床鋪旁邊，男子這時又動手性騷，將手從病床的圍欄伸出，隔著棉被觸碰小婷的大腿、私處等部位。小婷遭到騷擾，嚇得立即後退，並且大聲喝斥「我只是來提醒你，沒有做其他治療，請你不要亂摸」，孰料男子被制止後還二度騷擾，氣得小婷報警處理。

▲男子在官司判決出爐前過世，繼承人要賠償20萬元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



案件經過審理，男子被依照2宗性騷擾罪，分別判處40天、50天拘役，合併執行80日，上訴後被高院駁回，刑事的部分已不得上訴。

小婷也針對這起性騷擾事件，提起刑事附帶民事訴訟，打算向男子求償。不過在案件審理過程中，男子已身故，因此小婷要求男子的繼承人，在所得遺產範圍內，賠償20萬元。高院審理後，判准小婷的求償請求，要求繼承人在繼承男子所得遺產範圍內，給付20萬元，不得上訴。