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E奶女蛇頭慘了！凌虐豬仔KK園區搞詐騙　再判10年6月加賠償

▲張惟甄詐騙多人到泰緬淪豬仔。（圖／ETtoday翻攝資料照）

▲張惟甄詐騙多人到泰緬淪豬仔。（圖／ETtoday翻攝資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰檢2022年8月破獲以女子張惟甄為首的人蛇集團， 在機場成功攔截救出5名「豬仔」，今年3月依犯「圖利以詐術使人出國罪」等5罪判刑7年6月，不過還有其他人陸續被騙到「KK二期心新園區」，檢方持續偵辦其中2被害者。全案今天審結宣判，張再被依2罪，分別判處5年，5年6月有期徒刑。其中1名受害者遭到凌虐、付出36萬7千部分，張女也要賠償贖金和精神慰撫金共66萬7千元。

判決指出，張惟甄擔任負責接送並引導出境工作，2022年8月初，透過LINE「台中找工作網」張貼高薪、電腦文書處理工作之廣告，吸引受害者與其接觸後，對其佯稱，工作地點在泰國、月薪4萬5,000元、包吃住並有以美元抽成獎金，致被害人A女及另一名男子陷於錯誤而同意前往海外工作。

▲張惟甄詐騙多人到泰緬淪豬仔。（圖／ETtoday翻攝資料照）

被害A女於2022年7月6日獲救，同年10月8日返國，而另一名被害男子入境泰國後，又被詐騙集團國外成員輾轉帶至緬甸「KK二期心新園區」，要他媽媽先支付贖金367,000元比特幣，被害人拒絕從事詐騙工，遭該集團國外成員軟禁、毆打、以電擊棒電擊、上手銬，扣留手機不讓對外聯絡，而向張惟甄提出精神上損害及贖金損害200萬元。

張女主張，她未賺取被害男子任何錢，現在監執行中，身無分文無法賠償原告，聲請駁回原告之訴。法官認為張女應返還贖金及給付同樣金額的精神慰撫金，共66萬7000元，自2024年7月19日起至清償日止，按週年利率5%計算利息，將張女聲請均駁回。

▲張惟甄詐騙多人到泰緬淪豬仔。（圖／ETtoday翻攝資料照）

▲張惟甄詐騙多人到泰緬淪豬仔。（圖／ETtoday翻攝資料照）

回顧整起案情，張女鎖定年輕人追求高薪、工作輕鬆的心態，在網路上招募到柬埔寨工作，謊稱工作用容是打字、查電腦及博奕，一切都合法，她每招募的1人，可拿10萬元佣金，1人僅收1萬至1萬6千元，有多人遭到騙到緬甸從事詐騙工作。

檢方組成專案小組調查，該集團為跨國犯罪組織，區分為「人事組」、「機房組」、「後勤組」等業務分工，而張惟甄等人負責「人事組」業務，採取正招、騙招等2種方式招募新人，其中「騙招」即係以刊登電腦打字快速賺錢等訊息作為詐術，使人受騙前往柬埔寨、泰國等地。

▲張惟甄詐騙多人到泰緬淪豬仔。（圖／ETtoday翻攝資料照）

警方2022年8月15日執行搜索，趁張女到外交部領事事務局辦理護照時將她拘提，並及時攔阻E男、F男、G女出境到泰柬等國。 

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