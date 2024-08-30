辣妹傳「車頭燈泡泡浴」嘟嘴照　才認識4天！單純男暈船解百萬定存

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名未婚中年男子，4天前於網路認識一名自稱在越南創業有成長髮妖嬌女子，雙方以「老公、老婆」互稱，對方還傳送養眼出浴照片誘騙，已匯出數萬元，女子又以要返國，需100萬元做為財力證明為由，要男子匯錢給她，男子一聽立即衝到行庫要解定存，所幸遭行員攔下，通知警方才拆穿詐騙集團謊言。

▲女子用話術成功詐騙。（圖／警方提供）

據悉，該名男子24日於網路認識一名妖嬌的長髮正妹，雙方互加Line，在女子整天噓寒問暖下，男子信以為真遇到真愛，女子傳「出浴圖」車頭燈若隱若現，嘟著嘴說，「我現在洗完澡了」、他一看整個人暈船了，跟她結識短短不到4天，便落入陷阱中。

警方初步調查，男子稱該女網友於28日表示，因久居越南欲返國，身邊有美金8萬元，但返回台灣只能攜帶現金10萬元，希望葉男能提供帳戶先供她匯款，因雙方平時沒有資金往來，便要求葉男先解除100萬元定存做為財力證明，再匯給她做為資金往來。

▲彰化男子遭詐騙。（圖／警方提供）

男子信以為真前往郵局臨櫃辦理，行員關懷提問驚覺有異，通知和美派出所到場，案經員警耐心向男子勸阻及宣導詐騙手法後，他才恍然大悟，對於警方此次熱心協助攔阻詐騙深表感激。

和美分局表示，警方與金融機構合作建立聯防機制，守護民眾存(提)款及轉帳安全，網路交友詐騙盛行，有異國戀、老少戀等，透過甜言蜜語，俊男美女照片，誘騙被害人落入愛情詐騙陷阱，再謊稱急需用錢、投資失利等情事要求匯款，詐騙民眾財產；呼籲民眾網路交友應謹慎，若涉及金錢往來應仔細查證，可撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢。