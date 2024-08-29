租賃車變移動軍火庫！臭屁通緝犯想掏槍　警喊「給你機會」奏效

記者許權毅／台中報導

在中部活動的一名通緝犯羅嫌擁槍自重，平常就租車到處逃竄，並且把槍枝、109發子彈跟改槍工具放在車上。警方7月前往逮人，用包夾戰術將羅嫌逼到無法動彈，沒想到羅嫌的手竟往駕駛座底下摸，想拿起已上膛的槍枝一拚，所幸員警將人控制，還喊3秒鐘，「給你機會」，讓羅嫌乖乖配合下車。

▲一名槍砲通緝犯羅嫌對外囂張透露自己有改槍技術，遭警方追捕，還一度想持搶反擊。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



台中市第一警分局說，羅嫌行徑囂張，四處跟人炫耀自己擁有改槍技術，經警方掌握情資，發現羅嫌都在彰化員林出沒，偶爾也會駕車出現在台中等地。7月11日，警方見時機成熟，前往員林攔查正在駕車的羅嫌，並且使用包夾戰術，在一處巷弄逼停羅嫌，並由員警破窗將人控制。

就在警方準備將人拖下車時，羅嫌一手握住方向盤、一手往駕駛座下方掏，竟是想拿取已上膛槍枝，企圖反擊。員警們先控制羅嫌手部，並且威嚇將要使用辣椒水，並數了3秒，不斷稱「給你機會」，讓羅嫌情緒較為緩解，放棄反擊，乖乖就範。

▲▼羅嫌擁有大量改槍工具，警方還起出109發子彈，和已經上膛的手槍。（圖／記者許權毅翻攝）



經警方搜索，於車輛駕駛座下方起獲改造手槍2枝、手槍子彈109顆、空包彈11顆、彈頭25顆、彈殼31顆、喇叭鉛彈1包、改造槍枝工具1批、槍枝零組件1批、海洛因1包、安非他命3包及毒品施用器具等。

據警方調查，羅嫌因毒品、槍砲等案件判刑確定須入獄8年，自知有通緝身分，平時租車當成交通工具，且時不時就換車，行蹤飄忽不定，是地方麻煩人物，所幸改造槍枝未流入市面。全案經警詢後，依槍砲、毒品等罪嫌移送彰化地檢，及通緝單位歸案。