柯文哲請假3個月　是為了「保住1件事」？吳子嘉曝背後目的

▲柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳風波，昨（29）日開記者會鞠躬道歉，將請假3個月自請調查，美麗島電子報董事長吳子嘉指出，柯文哲請假3個月的目的，可能是為了保住黨主席的位置，「這是他的保護傘，保住他的命」。

吳子嘉在網路節目《董事長開講》中，回答網友提問「柯文哲執行黨主席請假的用意是什麼？」吳子嘉笑喊這題很簡單，「他今天如果請假，禮拜六收押，收押也很可能像鄭文燦一樣，47天就回來了，有可能早點承認，30天就回來，請假一個月還是黨主席。」

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吳子嘉進一步指出，如果柯文哲沒有保住黨主席的話會更慘，「他之所以讓檢調辦得這麼小心謹慎，搞到最後一天，就是因為他是黨主席」，柯文哲的保護傘就是這個黨主席，要保住他的命，不過這舉動可能會導致民眾黨的民調一路下滑，「可能會變成廢黨」。

不過，吳子嘉認為，這不能怪柯文哲，「這個黨是他創立的，是他的財產，他破罐破摔是他的權力」，柯文哲不把民眾黨的人當作是咖，蔡壁如開罵也不理，「這主席是他的，請假為了要保住黨主席的位置。」

柯文哲29日下午親自主持政治獻金說明記者會，會中公布2份與木可公司的爭議合約，並且鞠躬道歉，表示因為種種錯誤，自己已經思考要向黨請假3個月，自動申請調查，「我個人也要好好反省，到底還能不能帶領民眾黨，給支持者一個願景跟繼續前進的力量」。

▼吳子嘉。（圖／記者黃克翔攝）

