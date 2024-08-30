應曉薇非選區議員「6年竟開30場協調會」！逼官員讓步　惡行曝

▲應曉薇。（圖／翻攝臉書／應曉薇）



記者施怡妏／綜合報導

台北京華城容積弊案延燒，市議員應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，金額高達4500萬元，民進黨台北市議員「口譯哥」趙怡翔表示，在京華城案調查小組會議中，已經多次表示，應曉薇非選區議員，參與的幅度卻相當驚人，6年就開了超過30場協調會，猶如京華城案的全職議員。

趙怡翔在臉書發文，在京華城案調查小組會議中，已多次指出，應曉薇的參與幅度很驚人，在接獲友人提示後，發現應曉薇在6年間召開了30場京華城案協調會，平均每兩個月一次，「幾乎成為京華城案的全職議員。」

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「當然應曉薇涉入的深，完全不代表柯文哲能脫罪！」趙怡翔指出，議員作為民意代表，並無行政權，更無法決定京華城案的最終容積率，「發放相當於超過百億元的利益，這個問題當然還是必須由柯文哲承擔。」

趙怡翔拋出疑問，應曉薇為一個非選區的都更案，卻投入多達30場協調會，尋求無法源的容積加成，「實在令人匪夷所思」。

據了解，應曉薇在多次會議中要求恢復京華城560％容積率，會議中有人反對，事後就會被應曉薇叫去質問「你為什麼要反對？」應曉薇習慣利用議員職權給予公務員疲勞轟炸、施壓，迫使都審會幕僚不敢在公文上直接寫出反對意見。檢方認為，這些都是施壓、辱罵公務員的行為，並不是議員的職務。