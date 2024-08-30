柯文哲請假3個月「逃不掉1問題」　郭正亮：檢調一定會查

▲柯文哲。（圖／記者陳家豪攝）



記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風波，形象大幅重挫，昨（29）日召開澄清記者會，但外界仍有許多疑慮，今日更遭檢調搜索住處、辦公室。前立委郭正亮表示，現在柯文哲要面對的是法律問題，「有沒有發票？錢跑去哪裡？」這問題檢調一定會查，如果沒發票又沒報政治獻金法，那就是私吞。

郭正亮在《新聞大白話》表示，如果司法沒事，柯文哲就回來當黨主席，「基本上柯文哲還是認為黨主席有自保的作用，如果辭了就是一刀兩斷」；現在柯文哲要面臨的問題，已經不再是形象問題或外界質疑，而是法律問題。

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郭正亮進一步指出，大家最關心的就是是否有開發票，「我們今天還是沒看到，而且還有人累計，可能是2500多萬沒有發票，這個部分他還是歸咎到帳做得不好，就一筆帶過了」。

郭正亮直言，「問題是那些錢沒有發票，那跑去哪裡？」這個檢調一定會查，如果沒有錢沒有發票，也沒有報政治獻金法，「然後跑到你的相關帳戶，那就是私吞」。

京華城容積率弊案隨著威京集團主席沈慶京、市議員應曉薇等3人被收押，柯文哲被約談到案，等於是完成最後一塊拼圖。根據了解，檢廉今天偵訊將會針對柯文哲放行京華城超高容積率，已明顯違反法令，涉犯圖利罪部份做偵訊，之後，再視金流狀況，查明是否有違反貪污或是財產來源不明等罪責。

民眾黨強調，本黨支持司法依證據公正辦案，呼籲檢調遵從偵查不公開原則，勿引導外界未審先判、侵害柯文哲主席之名譽，本黨靜待調查還原真相，並全力支持柯文哲主席捍衛清白。