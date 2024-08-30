柯文哲遭約談！律師背景曝光：前特偵檢察官　曾被控用腳性騷美魔女

突發中心／台北報導

京華城容積轉換弊案持續延燒！檢調30日一大早兵分10路，前往民眾黨主席柯文哲位於信義路的住處、位於台玻大樓的柯文哲辦公室等處進行搜索，而柯文哲的律師鄭深元稍早也抵達廉政署，據了解，鄭深元是前特偵組檢察官轉任，在2020年間遭控性騷擾，最後獲不起訴處分。

▲柯文哲律師鄭深元。（圖／攝影中心攝）

檢連近日偵辦京華城案，30日一早就前往柯文哲位於台北市大安區信義路二段的住處進行搜索，經4小時的搜索過後，柯文哲現身家門外，強調自己非常坦蕩，希望執政當局能夠清楚說明，「有什麼證據要做這個動作。」隨後柯文哲便上車離開，柯文哲妻子陳珮琪隨後也抵達廉政署。

30日約中午11時56分，柯文哲的律師鄭深元已抵達廉政署。據了解，鄭深元是司法官40期結業，在特偵組期間曾參與偵辦民進黨立委柯建銘關說案，2014年轉任律師，曾幫鈕承澤性侵案辯護。

但鄭深元2020年間卻遭一名美魔女提告。對方稱2016年間曾因官司需要找上鄭深元諮詢，鄭深元將她約到事務所附近的咖啡廳用餐，指控鄭深元在桌底下用腳碰她、抓她的手臂和手腕，之後還用LINE傳情色影片的網址、爆乳圖片，甚至傳訊詢問「妳的豔照呢」。

但檢方指出，性騷擾罪屬於告訴乃論，告訴期只有半年，而女子指控的情節發生於2016年，卻到了2020年才提告，遠遠超過告訴期間，最後依法給予鄭深元不起訴處分。