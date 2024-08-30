柯文哲不在家？民眾黨斥假消息　檢調搜柯文哲家已逾2小時

▲民眾黨主席柯文哲座車停在信義路家門口。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

檢調近來大動作偵辦京華城案，而30日上午檢調赴民眾黨主席柯文哲住所、台玻大樓的柯文哲辦公室、前副市長彭振聲住處等地展開搜索，但實際搜索目的檢調仍未說明。稍早傳出柯文哲不在家的消息，但據了解，柯確實在位於信義路二段的家中，目前檢調已入內搜索2個小時。

京華城案備受各界關注，檢調近來大動作進行偵辦，27、28日陸續約談威京集團主席沈慶京、議員應曉薇及應曉薇助理吳順民等人，最後3人皆被地院裁定羈押禁見。

檢調在30日上午7點40分左右抵達柯文哲位於信義路二段的住處，時機點巧妙，恰好就在柯文哲宣布請假暫別黨主席三個月的隔日。目前檢調已進入住家搜索快2個多小時還未出來，柯文哲的座車仍在外等待。

至於《自由時報》報載「柯文哲不在家疑似關機！檢廉已透過管道要求到案說明」，台灣民眾黨發言人吳怡萱譴責自由時報製造假新聞。

吳怡萱指出，有關媒體報載提及「柯應該自知檢廉遲早會找上門，加上每天一早，住處大門口都有大批媒體守候，若檢廉上門搜索後，將他從大門帶走，實有損顏面，因此才決定離家暫避風頭有損顏面。」完全是憑空杜撰、通篇幻想。

吳怡萱說，台灣民眾黨稍早聲明已提及，本黨配合檢廉偵辦，但很遺憾從今早開始，《自由時報》已經開始含沙射影，未審先判，透過報導抹黑民眾黨柯文哲主席，吳怡萱痛批，此番作法已拋棄第四權公正性，民眾黨黨嚴厲譴責《自由時報》製造假新聞。