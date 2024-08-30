9歲女童全身傷痕亡　監視器拍到女命令「46kg羅威那犬壓在身上」

▲女子命令寵物犬殺人。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州34歲女子馬丁(Tyshael Elise Martin)被控將一隻103磅（約46公斤）重的羅威那犬壓在男友9歲女兒身上，狗同時也攻擊女童，造成女童身上多處咬傷不治身亡，因一級謀殺罪被捕。

萊克郡(Lake)警方28日下午6時，於女子馬丁所居住的蒙特沃德鎮(Montverde)將她逮捕，指控她命令一隻重達46公斤的羅威那犬，攻擊殺害9歲女童塞辛斯(Jamaria Sessions)。

Horrific!!

footage leads to arrest of Lake County woman in 9-year-old's murder, deputies say.

1st degree murder

Tyshael Elise Martin 34https://t.co/Ry27BwZD4B — Hearsay (@creaknbones) August 29, 2024

警方6月17日接到報案，9歲女童塞辛斯倒在家中沒有反應，醫護人員前往後，發現女童身上多處有咬傷、燒傷和瘀傷，懷疑女童遭到虐待所以進行調查，結果在住家監視器畫面中看到，馬丁6月15日在家命令羅威那犬攻擊女童，當女童躺著不動時，她還踢了對方多腳。

調查人員後續發現，馬丁長期以各種方式虐待女童，包含強迫女童長時間靠牆、舉起雙手跑步或在跑步機上跑步，法醫最後判定死因為他殺，馬丁將面臨一級謀殺罪、嚴重虐待兒童與忽視兒童等指控。

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