9歲女童全身傷痕亡　監視器拍到女命令「46kg羅威那犬壓在身上」

▲女子命令寵物犬殺人。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州34歲女子馬丁(Tyshael Elise Martin)被控將一隻103磅(約46公斤)重的羅威那犬壓在男友9歲女兒身上,狗同時也攻擊女童,造成女童身上多處咬傷不治身亡,因一級謀殺罪被捕。

萊克郡(Lake)警方28日下午6時,於女子馬丁所居住的蒙特沃德鎮(Montverde)將她逮捕,指控她命令一隻重達46公斤的羅威那犬,攻擊殺害9歲女童塞辛斯(Jamaria Sessions)。

