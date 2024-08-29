　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

養牌長達30年！　男使用「愛妻電話號碼」買彩券中8千多萬元

養牌長達30年！　男使用「愛妻電話號碼」買彩券中8千多萬元。（圖／翻攝自Massachusetts State Lottery）

▲男用妻子電話號碼買彩券中獎。（圖／翻攝自Massachusetts State Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州一名男子使用同一組號碼購買彩券長達30年，近來終於中獎，開心贏得264萬美元大獎（約台幣8,434萬元），而這組號碼其實是來自愛妻的舊電話號碼。

居住在麻州萊斯特(Leicester)的男子康納(Kevin Connor)，21日在當地俱樂部Hillcrest Country Club打完一輪高爾夫球後，跑去購買了一張Megabucks彩券，周末便與家人前去緬因州度假，度假時他好奇用手機查看彩券開獎資訊，意外發現中獎。

康納表示，「我周日早上起來，拿起手機打開APP後，我立刻衝到車上，去把我放在車上的彩券拿下來，再次確認是我的號碼沒有錯」。

康納領獎時向彩券官員透露，這組中獎號碼他其實已經使用長達30年，數字來自他開始和妻子約會時對方的電話號碼，結合一些對方最喜歡的數字，計畫用部分獎金支付孩子們的大學學費，還會幫自己買一些新襪子。

ET快訊
柯文哲認了！　曾跟沈慶京在「陶朱隱園」唱歌
快訊／新北某大學20歲女大生墜樓！　無生命跡象
快訊／15縣市豪大雨特報！
快訊／柯文哲率全體黨公職　向支持者鞠躬致意
以個人名義砸4300萬買商辦！　柯文哲曝原因
柯文哲請假3個月　誰代理黨主席？民眾黨：人選由中央委員互推
4300萬商辦買貴了？　柯文哲：要是覺得貴「就不會買了」
支持者不捨喊「阿北加油」　柯文哲：絕不會因一人政黨結束
柯文哲向小草道歉！　「你們省吃儉用捐的錢我都非常珍惜」
快訊／大雷雨灌6縣市！　暴雨警戒區曝
快訊／柯文哲鞠躬道歉了！　請假3個月暫別黨主席

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全家人剛下車「兒童座椅突然起火爆炸」　原因竟然是有聲童書

情侶激情車震「身體壓到排檔桿」　休旅車滾落水中尷尬獲救

9個月男嬰公園被陌生男淋「滾燙熱咖啡」　60%嚴重燒燙傷媽崩潰

房東兒「AI換臉假造色情照」威脅18歲女房客　揪朋友聯手性侵

辣媽度假被變態騷擾　拍到飯店工作人員「偷進房間狂聞她內褲」

和老爸介紹的對象結婚　女婚後發現「爸和丈夫外遇」還害她染病

白頭海鵰落地被救　X光掃描發現「體內塞整隻浣熊」太胖飛不動

中國情報偵蒐機「入侵日本領空」　日專家分析：可能是導航出差錯

養牌長達30年！　男使用「愛妻電話號碼」買彩券中8千多萬元

韓百萬網美乳滑！甜秀4國制服「台灣列國家」配國旗　陸網怒了

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

中國情報偵蒐機「入侵日本領空」　日專家分析：可能是導航出差錯

養牌長達30年！　男使用「愛妻電話號碼」買彩券中8千多萬元

韓百萬網美乳滑！甜秀4國制服「台灣列國家」配國旗　陸網怒了

大火狂燒！巴西一家三口絕望逃生　眾人眼前7樓跳下亡

密集恐懼！40噸死魚「密麻翻肚」塞爆希臘港口　禍因曝光

日本「令和米荒」憂加劇！珊珊恐降破紀錄暴雨　農民趕收割

蘇利文訪中強調「台海和平穩定重要性」　白宮：拜習將通話

烏干達祭壇驚見「40個人類顱骨」疑活人獻祭！　還有名字標記

韓男打開未婚妻筆電　驚見她「交往做愛57男」實戰Excel超崩潰

南韓深偽技術犯罪「合成A片」意淫　校園200名師生受害

31年來最年輕交長　無交通專業不只陳世凱「歷任有15人」

「不二糕餅」夢時代開賣！千盒10分鐘秒售罄　彰化人遠衝高雄買

柯文哲認跟沈慶京陶朱隱園唱歌聚　曝原因：財團老闆也是市民嘛！

嘉義市購物節「滿千送百」倒數3天　百貨聯名週接棒登場

嘉義市文化局長盧怡君健康因素請辭　謝育哲接棒推動文創發展

夏立言代表國民黨會國台辦宋濤　重申九二共識、反台獨就能和平

Hyundai「超帥概念車」確認量產！氫燃料or電動車未定、馬力800匹

職棒投手助陣U23中華隊　郭李建夫有使用說明書

台南西門「九乘九」爆停業　房東大動作買商場曝規劃

快訊／新北某大學女學生墜樓　無生命跡象送醫搶救

按摩師傅出場萌翻全場　胖喵店長小心踩上肚子

國際熱門新聞

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

颱風珊珊登陸　日本下令225人緊急避難

台女爬富士山跌倒被背下山　日網怒：該收錢

男開未婚妻筆電　驚見她交往做愛57男

24歲男中1.7億頭獎！家人狂開「願望清單」

百年大旱缺糧！這國民眾分食大象斑馬

珊珊颱風登陸九州！　JR宣布：列車全日停駛

日本氣象廳：颱風珊珊登陸九州鹿兒島

老翁偷吃小40歲繼女！　「可樂摻毒」共謀殺妻

正妹遭前男友性侵癱瘓　逆轉變帕運射箭手

日本考慮取消免稅品消費上限、密封包裝規定

珊珊登陸了　日本3大超商900家門市停業

曼谷7年內恐沉入大海　專家籲政府考慮遷都

更多熱門

相關新聞

蘇利文訪中！強調台海和平　拜習將通話

蘇利文訪中！強調台海和平　拜習將通話

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）本周出訪中國大陸，會晤中共中央外辦主任王毅與中共中央軍委副主席張又俠。白宮表示，蘇利文在這趟訪中行期間提及保持台海和平穩定的重要性，美中正籌備在數周內讓美國總統拜登與中國國家主席習近平進行通話。

情侶激情車震「壓到排檔桿」　尷尬落水

情侶激情車震「壓到排檔桿」　尷尬落水

全家人剛下車　兒童座椅突然起火爆炸

全家人剛下車　兒童座椅突然起火爆炸

正妹遭前男友性侵癱瘓　逆轉變帕運射箭手

正妹遭前男友性侵癱瘓　逆轉變帕運射箭手

美台商會看軍售走向：川普寬鬆　賀錦麗謹慎維持節奏

美台商會看軍售走向：川普寬鬆　賀錦麗謹慎維持節奏

關鍵字：

彩券中獎麻薩諸塞州Kevin ConnorLeicester北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

2大原因！　 台工具機業集體面臨存亡

全台西北雨！　今明下最大

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面