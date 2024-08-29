養牌長達30年！　男使用「愛妻電話號碼」買彩券中8千多萬元

▲男用妻子電話號碼買彩券中獎。（圖／翻攝自Massachusetts State Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州一名男子使用同一組號碼購買彩券長達30年，近來終於中獎，開心贏得264萬美元大獎（約台幣8,434萬元），而這組號碼其實是來自愛妻的舊電話號碼。

居住在麻州萊斯特(Leicester)的男子康納(Kevin Connor)，21日在當地俱樂部Hillcrest Country Club打完一輪高爾夫球後，跑去購買了一張Megabucks彩券，周末便與家人前去緬因州度假，度假時他好奇用手機查看彩券開獎資訊，意外發現中獎。

Won $2.64 MILLION playing Megabucks and plans on using some of his winnings to buy himself some new socks!



More proof guys love new socks – keep em’ coming for birthdays, Father’s Day, all gifting occasions #MassLottery#StateOfWinning#Megabucks pic.twitter.com/xyWSGQ1vGz — Mass. State Lottery (@MAStateLottery) August 27, 2024

康納表示，「我周日早上起來，拿起手機打開APP後，我立刻衝到車上，去把我放在車上的彩券拿下來，再次確認是我的號碼沒有錯」。

康納領獎時向彩券官員透露，這組中獎號碼他其實已經使用長達30年，數字來自他開始和妻子約會時對方的電話號碼，結合一些對方最喜歡的數字，計畫用部分獎金支付孩子們的大學學費，還會幫自己買一些新襪子。