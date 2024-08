養牌長達30年！　男使用「愛妻電話號碼」買彩券中8千多萬元

▲男用妻子電話號碼買彩券中獎。(圖/翻攝自Massachusetts State Lottery)

記者李振慧/綜合報導

美國麻薩諸塞州一名男子使用同一組號碼購買彩券長達30年,近來終於中獎,開心贏得264萬美元大獎(約台幣8,434萬元),而這組號碼其實是來自愛妻的舊電話號碼。

居住在麻州萊斯特(Leicester)的男子康納(Kevin Connor),21日在當地俱樂部Hillcrest Country Club打完一輪高爾夫球後,跑去購買了一張Megabucks彩券,周末便與家人前去緬因州度假,度假時他好奇用手機查看彩券開獎資訊,意外發現中獎。

Won $2.64 MILLION playing Megabucks and plans on using some of his winnings to buy himself some new socks!



More proof guys love new socks – keep em’ coming for birthdays, Father’s Day, all gifting occasions #MassLottery#StateOfWinning#Megabucks pic.twitter.com/xyWSGQ1vGz