男用金屬探測器在自家院子尋寶　意外挖出「破碎人骨和手槍」





▲男用金屬探測器發現人骨。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州一名男子因為好玩，在自家後院用金屬探測器尋寶，結果沒有找到古老硬幣或珠寶，竟然找到人骨碎片還有手槍，擔心發生命案趕緊報警。

這名男網友在國外論壇Reddit上發文，他在自家使用金屬探測器時，意外發現人骨碎片、手槍、混凝土板，宛如命案現場的事件在他報案後，除了警察，就連法醫也到他家進行調查。

貼文曝光後引發網友討論，「太瘋狂了，在家發現命案現場」、「這應該是你妻子最後一次讓你在家用金屬探測器尋寶了」、「好想知道後續，拜託一定要更新」。

男子後來回覆，他家是建於1890年的建築物，警方判斷該位置以前可能是墳場，手槍可能是死者的陪葬遺物，所以事件不是謀殺案，「警方後來又發現一根大骨頭，後來證實所發現的6塊骨頭中，5塊來自人類，他們正在調查所有人骨是否來自同一名死者」。