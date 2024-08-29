全家人剛下車「兒童座椅突然起火爆炸」　原因竟然是有聲童書

▲車上兒童安全座椅突然起火。（圖／翻攝自George Hildebran Fire & Rescue Department）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一戶人家帶著孩子下車後，車上兒童安全座椅突然起火爆炸，嚇得他們趕緊用花園水管把火撲滅，沒想到調查發現，引發火災的原因竟然是一本童書。

當地消防隊George Hildebran Fire & Rescue Department在臉書上分享，這戶人家25日從教會回到家中，一家人下車後，車上兒童安全座椅就發生自爆，幸好爆炸時車上沒有人。從照片中可看到，座椅底部大部分都已被燒毀，大火徹底融化兒童座椅，也波及到旁邊汽車座椅。

警方調查起火原因時意外發現，起火原因竟然是來自一本放置在車內的童書，該書本會發出聲音，裡面裝有一顆鈕扣大小的鋰電池，疑似是因為電池過熱才會爆炸。

消防隊長克雷格(Bobby Craig)表示，「現在許多產品都使用鋰電池，為消防部門帶來許多麻煩，我不知道除了盡量讓這些產品保持陰涼外，是否還有其他辦法可以解決電池過熱爆炸問題」。

家長表示，「當消防員告知我們起火原因是童書中的鋰電池時，我真的很震驚」，由於書上沒有標註任何警告，他們試圖聯繫書商要求賠償，但是無法，只能奉勸其他家長多加小心。