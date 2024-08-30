民調：賀錦麗支持度領先擴大　關鍵搖擺州仍落後川普

▲共和黨總統候選人川普、美國副總統賀錦麗。（圖／路透）

文／中央社

最新民調顯示，美國民主黨總統候選人賀錦麗以支持率45%，領先共和黨對手川普的41%，顯示她不僅激起選民熱情，也撼動11月5日總統大選選情，但她在關鍵數州的民調仍落後。

路透社／益普索（Ipsos）今天公布的民調指出，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在登記選民間支持率領先前總統川普（Donald Trump）4個百分點。她在7月底的民調僅領先川普1個百分點，如今她的優勢有所擴大。



在最新民調中，賀錦麗的女性和拉丁裔選民支持率升高。民調是在截至本月28日為止的8天內進行，誤差範圍為2個百分點。

在女性和拉丁裔選民間，賀錦麗皆以支持率49%，也就是高達13個百分點的差距大幅領先川普的36%。



路透社／益普索於7月執行的4次民調中，賀錦麗在女性和拉丁裔選民間支持率，各比川普多9個和6個百分點。



川普在白人和男性選民間支持率的領先程度，則皆與7月民調結果類似。不過最新民調指出，他在無大學學歷選民間的優勢從7月的14個百分點降至7個百分點。

儘管全國民調是反映選民觀點的重要指標，各州選舉人團（Electoral College）的投票結果才是勝負關鍵，因此少數幾個搖擺州可能將決定總統大選結果。

根據民調，在威斯康辛州、賓夕法尼亞州、喬治亞州、亞利桑那州、北卡羅來納州、密西根州及內華達州等搖擺州，川普的登記選民支持率為45%，領先賀錦麗的43%。在2020年總統大選，兩黨總統候選人在這7州的得票率最為接近。

這項全國民調匯集了4253名美國成人的意見，其中包括3562位登記選民。