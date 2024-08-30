日本「令和米荒」　超市貨架全空！民眾只能吃泡麵、麵包溫飽

▲日本各地超市的貨架上缺乏白米。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

受到去年氣候不穩和酷暑、大量觀光客訪日和外食需求增加等影響，加上地震、颱風等天災不斷，最近日本面臨白米短缺的問題，各地超市開店不久後貨架便空空如也，使業者祭出限購措施，民眾只能以拉麵、泡麵、烏龍麵、麵包替代，如今隨著新米即將收成，當局可望9月能夠解決米荒。

根據日媒《長野放送》，在經歷隨時可能面臨南海大地震的恐慌、加上最近颱風珊珊登陸，民眾加強進行防災物品的準備工作，不過也連帶使得超市販售白米的貨架空空如也，記者實際採訪當地超市發現，原本擺放白米的貨架空蕩蕩，業者貼上告示，表示是受到原物料供應不足等影響。

該媒體記者實際採訪位於長野縣的生鮮超市「Kiraya大島店」，店長安藤恆夫表示，「其實從今年6月開始，商品的進貨量便開始慢慢減少，直到現在是完全沒有再進貨的狀態，即便有進貨，也只是一天供應數袋（白米）。」

業者透露，其實從今年6月起就面臨缺乏白米的狀況，至日本盂蘭盆節（8月13至16日）起就幾乎沒有再進貨。至於現場受訪的顧客則透露，昨天來訪超市時只購買了一袋白米，對於如今超市米荒的狀況表示非常震驚，如今只能以拉麵、烏龍麵、麵包等麵食類飽餐一頓。

報導指出，如今日本之所以面臨「令和米荒」，是因為去年白米產地氣候不佳導致，加上近年以來訪日外國觀光客增加，以及外食需求的成長，連帶使得白米的消費量增加，而最近為了因應地震、颱風等天災，民眾也會大量採買並囤積白米，才會使日本缺米。

店長安藤恆夫透露，「由於貨架上白米短缺，真空包裝飯（加熱食用）、義大利麵、麵類、泡麵等產品的銷量開始變好。」

至於這一波的米荒要到何時才能結束？日本農林水產省表示，預估要到9月收割新米、上市，才會逐漸緩解這波亂象，因此呼籲民眾務必保持冷靜、切勿因恐慌囤米。

店長安藤恆夫則表示，若要到秋季新米收成、上市並進貨，預估還要再2到3周的時間。