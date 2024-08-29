明午後雷雨襲全台　周末轉乾後又變天「下最大時間」曝

▲明天午後各地山區、平地都有局部短暫雷陣雨，並且有局部性大雨發生的機率。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，中央氣象署指出，明（30日）午後各地山區及平地都有局部短暫雷陣雨，並且有局部大雨發生的機率，下周二、三水氣多，降雨範圍擴大，午後各地都有局部短暫雷陣雨，而珊珊颱風未來結構受地形破壞，可能於下周一減弱為熱帶性低氣壓。

氣象署預報員林定宜說，明天環境為微弱西南風到偏南風，清晨海陸風輻合效應，中南部有零星短暫陣雨，白天恢復多雲到晴，但午後天氣不穩定，各地山區及平地都有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨發生的機率。

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他指出，明天高溫普遍32至36度，其中大台北、花東跟台中以南地區可能有局部36度高溫，沒下雨時偏熱。明天基隆北海岸、東北部及東部沿海有長浪發生的機率，周六前金門、馬祖夜晚清晨容易有局部霧或低雲，影響能見度。

▲未來降雨、溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜表示，周六到下周一因北方有乾空氣南下，水氣減少，各地為多雲到晴，清晨中南部有零星短暫陣雨，午後在中南部近山區及其他山區有局部短暫雷陣雨，但周六、周日，仍有局部較大雨勢發生的機率。

他說，下周二、下周三因低壓外圍水氣關係，使雲量增多，午後各地區有局部短暫雷陣雨。南海至菲律賓東方海面一帶是大低壓區，有利熱帶系統發展，未來當中是否有熱帶擾動生成，持續密切觀察。

至於珊珊颱風，林定宜說，珊珊颱風中心下午位於日本四國，距離台北東北方約1240公里，持續朝日本本州方向移動，未來路徑以東北東方向前進，雖然有些模式預測路徑往南折返，但機率低，不太會發生。

▲▼珊珊颱風最新預測。（圖／氣象署、國家災害防救科技中心NCDR）