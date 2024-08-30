珊珊颱風襲日釀4死94傷！龜速移動「像慢跑」　轉熱低壓時間點曝

▲珊珊颱風襲日本，宮崎縣災情慘重。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

颱風珊珊在日本南邊海域緩慢移動數日後，終於登陸日本，儘管目前仍停留於九州，但是依舊對全日本帶來強大雨勢，甚至連距離較遠的東京都發布大雨警報。珊珊截至目前為止已經造成4人死亡，94人受傷，還有1人失蹤。此外，珊珊的移動速度緩慢，約等於人類慢跑的速度。

根據《日本放送協會》報導，愛知縣蒲郡市27日發生土石流，導致一棟民宅被淹沒，而住在裡面的1家5口也遭到活埋。當時40多歲長女隨即報警，警消趕往現場後將她救出，並在隔日救出妹妹。然而70多歲父母與30歲弟弟等3人卻不幸喪生。

德島縣上板町一棟住宅的2樓屋頂坍塌，導致一名80多歲的男性被壓死。29日下午5點半左右，德島縣上板町神宅的一棟木造2層樓住宅發生倒塌，受困男子的兒子發現聯絡不到父親後報警。警消到場後，發現老翁受困於1樓，歷經50分鐘將男子救出，但送往醫院後仍不幸去世。

▲▼珊珊颱風襲日本。（圖／路透）



九州地區則有90人因突發的強風受傷，山口縣和三重縣各有1人受傷，加上愛知縣土石流意外，此次颱風累計造成4人死亡、94人受傷。

根據氣象廳觀測，珊珊目前位於大分縣國東市周遭（北緯33.7度，東京131.6度），以時速10公里的速度往東北方移動，中心氣壓為994百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺。

此外，鹿兒島市一名60多歲的男子出海後從船上跌入海中失蹤。海上保安部獲報後展開搜索，並在29日下午於附近海域發現一具遺體，目前仍在調查死者是否就是該名失蹤男子。

《日本電視台》報導，氣象預報員市村紗彌香表示，颱風的行徑速度十分緩慢，等同於人類慢跑的速度，而在登陸後強度也持續減弱，有望在1日轉為熱帶低氣壓，不過仍須警戒強風與大雨。