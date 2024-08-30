　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

珊珊颱風襲日釀4死94傷！龜速移動「像慢跑」　轉熱低壓時間點曝

▲▼珊珊颱風襲日本。（圖／路透）

▲珊珊颱風襲日本，宮崎縣災情慘重。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

颱風珊珊在日本南邊海域緩慢移動數日後，終於登陸日本，儘管目前仍停留於九州，但是依舊對全日本帶來強大雨勢，甚至連距離較遠的東京都發布大雨警報。珊珊截至目前為止已經造成4人死亡，94人受傷，還有1人失蹤。此外，珊珊的移動速度緩慢，約等於人類慢跑的速度。

根據《日本放送協會》報導，愛知縣蒲郡市27日發生土石流，導致一棟民宅被淹沒，而住在裡面的1家5口也遭到活埋。當時40多歲長女隨即報警，警消趕往現場後將她救出，並在隔日救出妹妹。然而70多歲父母與30歲弟弟等3人卻不幸喪生。

德島縣上板町一棟住宅的2樓屋頂坍塌，導致一名80多歲的男性被壓死。29日下午5點半左右，德島縣上板町神宅的一棟木造2層樓住宅發生倒塌，受困男子的兒子發現聯絡不到父親後報警。警消到場後，發現老翁受困於1樓，歷經50分鐘將男子救出，但送往醫院後仍不幸去世。

▲▼珊珊颱風襲日本。（圖／路透）

▲▼珊珊颱風襲日本。（圖／路透）

▲▼珊珊颱風襲日本。（圖／路透）

九州地區則有90人因突發的強風受傷，山口縣和三重縣各有1人受傷，加上愛知縣土石流意外，此次颱風累計造成4人死亡、94人受傷。

根據氣象廳觀測，珊珊目前位於大分縣國東市周遭（北緯33.7度，東京131.6度），以時速10公里的速度往東北方移動，中心氣壓為994百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺。

此外，鹿兒島市一名60多歲的男子出海後從船上跌入海中失蹤。海上保安部獲報後展開搜索，並在29日下午於附近海域發現一具遺體，目前仍在調查死者是否就是該名失蹤男子。

《日本電視台》報導，氣象預報員市村紗彌香表示，颱風的行徑速度十分緩慢，等同於人類慢跑的速度，而在登陸後強度也持續減弱，有望在1日轉為熱帶低氣壓，不過仍須警戒強風與大雨。

 
ET快訊
LIVE／柯文哲被帶走！怒問：為何搜索我　沈慶京行賄應曉薇4
快訊／柯文哲現身！　怒：執政當局說明有什麼證據
「柯文哲被搜索，就帶人包圍地檢」　館長曾喊：你給我試試
周玉蔻爆「柯文哲威脅檢調人員」：這樣做會釀政治風暴
大法官提名公布！「劉大砲」入列　正副司法院長張文貞、姚立明
柯文哲辦公室遭搜2小時！　黃珊珊神情輕鬆：尊重相關單位調查
快訊／柯文哲住家被搜近4小時　民眾黨將開臨時中央委員會
快訊／應曉薇遭羈押！　國民黨：將依黨紀處理

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度每20分鐘1女遭性侵　最重可判死刑但定罪率低

男用金屬探測器在自家院子尋寶　意外挖出「破碎人骨和手槍」

以色列最大規模入侵！約旦河西岸17死　擊斃激進組織高階指揮官

賀錦麗獲提名後CNN首專訪　稱將讓「共和黨人」入閣

激烈愛愛後崩潰！他狂拉肚子GG腫起來　竟是「吃飯」惹的禍

謊稱用「黑魔法幫爸爸治病」　12歲女童遭印度男帶到墓地性侵

珊珊颱風襲日釀4死94傷！龜速移動「像慢跑」　轉熱低壓時間點曝

日本「令和米荒」　超市貨架全空！民眾只能吃泡麵、麵包溫飽

塞爾維亞買「12架法國飆風戰機」　戰略擬西移靠攏歐洲

台灣再捐400套裝備！　助友邦海地軍警打擊黑幫

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

印度每20分鐘1女遭性侵　最重可判死刑但定罪率低

男用金屬探測器在自家院子尋寶　意外挖出「破碎人骨和手槍」

以色列最大規模入侵！約旦河西岸17死　擊斃激進組織高階指揮官

賀錦麗獲提名後CNN首專訪　稱將讓「共和黨人」入閣

激烈愛愛後崩潰！他狂拉肚子GG腫起來　竟是「吃飯」惹的禍

謊稱用「黑魔法幫爸爸治病」　12歲女童遭印度男帶到墓地性侵

珊珊颱風襲日釀4死94傷！龜速移動「像慢跑」　轉熱低壓時間點曝

日本「令和米荒」　超市貨架全空！民眾只能吃泡麵、麵包溫飽

塞爾維亞買「12架法國飆風戰機」　戰略擬西移靠攏歐洲

台灣再捐400套裝備！　助友邦海地軍警打擊黑幫

航港局配合東京備忘錄　展開船員薪資和船員僱傭契約重點檢查

印度每20分鐘1女遭性侵　最重可判死刑但定罪率低

全台行人交通事故死亡數上升　中警9月起大執法...70路口加強取締

2024國慶煙火在雲林！9／13搶先看　11個最佳觀賞地點出爐

風・Luxury／寶格麗品牌史上最複雜錶誕生　大自鳴奏出魔鬼音程

微星Cyborg 14四大AI看點！配備 GeForce RTX 4060 高效能筆電 GPU　工作、課業效率大加速 開學季優惠同步開跑

超扯！大馬男飛台灣當臨檢扮假檢警　下機5小時被逮　

瘦子荒島拷問曝OO！最瘋狂事情竟是唱饒舌　靈感糧食靠「歐肯」

闆娘顧店中挨告「分身」盜刷信用卡　靠髮型、會員卡自救

快訊／檢調入家搜4小時　柯文哲現身高喊非常坦蕩：執政當局說明有什麼證據

國際熱門新聞

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

日媒：台灣49歲男子爬富士山不幸身亡

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

泰咖啡店4女開高衩　抖乳2秒晃到犯規

俄男遊泰性侵母牛　恐遣送回國上戰場

快訊／以色列、哈瑪斯同意9／1各區停火3天

烏克蘭F-16戰機「驚傳1架墜毀」　戰機軍援剩5架

民調：賀錦麗支持度領先擴大　關鍵搖擺州仍落後川普

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

美承諾護送菲國運補船　菲：士兵瀕死才救助

離譜！腦外科醫生竟讓13歲女兒「在病人頭上鑽孔」

中菲仙賓暗沙對峙　北京喊話菲國撤船撤人

日本防颱拆坂本龍馬雕像　這一幕爆熱議

更多熱門

相關新聞

日本「令和米荒」　民眾只能吃泡麵、麵包

日本「令和米荒」　民眾只能吃泡麵、麵包

受到去年氣候不穩和酷暑、大量觀光客訪日和外食需求增加等影響，加上地震、颱風等天災不斷，最近日本面臨白米短缺的問題，各地超市開店不久後貨架便空空如也，使業者祭出現購措施，民眾只能以拉麵、泡麵、烏龍麵、麵包替代，如今隨著新米即將收成，當局可望9月能夠解決米荒。

南方海面下周二起有熱帶系統發展　氣象署：可能影響台灣天氣

南方海面下周二起有熱帶系統發展　氣象署：可能影響台灣天氣

秋颱正常偏少「不排除有侵台機率」　中南部10月後進入枯水期

秋颱正常偏少「不排除有侵台機率」　中南部10月後進入枯水期

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

颱風珊珊強襲日本　飛機降落「猛搖」嚇哭了

颱風珊珊強襲日本　飛機降落「猛搖」嚇哭了

關鍵字：

颱風日本珊珊災情土石流日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

早起嘴巴又臭又苦？醫曝「5疾病」警訊

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

沈慶京收押關鍵原因曝光　藏身「逃生梯」被發現

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

快訊／搜索「柯文哲住處」畫面曝光　京華城弊案最後一塊拼圖

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！

應曉薇「古裝換囚裝」曾為小三始祖　收4500萬賄款收押

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面