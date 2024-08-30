花蓮免費營養午餐再優化！　口感、營養均衡、在地有機兼顧

▲花蓮縣政府舉辦「營養在地滋味好 均衡飲食健康到」學校午餐優化記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府自99學年度起實施免費午餐政策，多年來，縣府持續調整和優化此政策，不斷提升餐費和午餐內容。29日舉辦「營養在地滋味好 均衡飲食健康到」113學年度學校午餐優化記者會，宣布新的優化措施，提供更高品質的膳食，讓學生在校園中獲得全面的營養支持。

縣長徐榛蔚表示，為了讓孩子在學校的一餐吃得營養均衡又健康，因此在菜單的設計上由營養師討論設計是相當重要的，以及透過智慧與烹調方式，讓孩子不排斥嘗試，達到均衡飲食。而食材的選擇上，為了支持在地農友，每次營養午餐的調配需要達到60%以上的在地食材，更能減少碳足跡，讓學童吃得安心又健康。

▲宣布新的優化措施，提供更高品質的膳食，讓學生獲得全面的營養支持。

會中介紹了一系列新的優化措施，包括：「週週喝豆奶」：每月提供3次花蓮在地有機豆奶及1次國產驗證豆奶，以推動地方創生及食農教育。「餐餐有點心」：每天提供水果、乳品、堅果等，確保學生的營養均衡。「每週供應2次有機蔬菜」：支持本地農業並保障食品安全。「供應大塊狀肉品」：提升食物口感，激發學生食慾並減少食物浪費。「增加湯品食材量及提高生鮮水產品供應頻率」：豐富午餐菜色並提升學生用餐滿意度。「融入新住民飲食」：加入多元異國飲食選擇，擴展學生的味蕾體驗。

▲縣長徐榛蔚表示，為了讓孩子在學校的一餐吃得營養均衡又健康，由營養師討論設計菜單相當重要。

在記者會上，縣府播放了團膳廠商辦理午餐績優事蹟影片，向大眾展現了他們在菜單設計中的亮點。這些影片展示了廠商如何結合營養需求和創意，精心設計出符合學生口味且營養均衡的餐食。影片中的菜單不僅活用花蓮縣在地食材，還展示了多樣化的烹調方式，突顯了每一份餐點製作的用心與品質。

記者會最後，縣府特別安排貴賓們手持拼圖，共同組成花蓮縣學校午餐地圖，由徐縣長點亮花蓮縣，象徵縣府、廠商、學校三方攜手合作，共同創造更優質的學校午餐。這一舉動不僅展現了多方合作的重要性，也為迎接新學年的開學揭開序幕，象徵著對學生吃得營養健康與安全的共同承諾。