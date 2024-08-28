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落實在地老化！減少照護機構住民外出就醫　花蓮獲全國第3名

▲▼媒合醫院醫師走入長照機構，成功減少住民外出就醫舟車勞頓之苦。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲媒合醫院醫師走入長照機構，成功減少住民外出就醫舟車勞頓之苦。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府日前於衛生福利部113年度全國長照業務聯繫會議榮獲112年度「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」全國第三名的佳績，衛生局與社會處橫向合作，縣內37家照顧機構中，共有35家長期照護機構加入，簽約率達95%，媒合醫院醫師走入長照機構，成功減少住民外出就醫舟車勞頓之苦，顯見長期照顧服務與醫療服務對長者相同重要。
   
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，統計花蓮縣今年6月底入住機構有3,320人，照顧機構的住民有急、慢性疾病有就醫需求，根據健保署資料統計，機構住民平均每人每年就醫33次，台灣老人福利機構協會統計則高達48次，顯見推動「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」計畫之重要性，除降低機構住民外出就醫之舟車勞頓及降低被感染風險外，由醫療機構醫護團隊專責照顧住民之健康與慢性病管理，讓照護機構成為住民的第二家，在家健康終老。

▲▼媒合醫院醫師走入長照機構，成功減少住民外出就醫舟車勞頓之苦。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
朱家祥指出，「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」從109年下半年度啟動，醫療團隊進駐與照護機構協力照護住民顯見成效，77%住民每半年平均就醫次數少於14次，53%糖尿病住民之糖化血色素(HbA1c）控制正常，衛生局也針對照護機構及醫療機構實施獎勵指標，確保住民健康管理的全面落實，不僅提升住民的健康安全，也優化醫療資源的使用。

▲▼媒合醫院醫師走入長照機構，成功減少住民外出就醫舟車勞頓之苦。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲花蓮衛生局持續整合推動居家醫療、在宅急症照護，透過醫療與長照的整合來扭轉照顧的困境。

朱家祥進一步表示，未來長照走向，是加強長照與醫療的合作，配合健保署自113年7月1日起實施之「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」，服務對象其中之ㄧ為參與 「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」之住民，透過試辦計畫的推動，機構中住民經醫師評估為肺炎、尿路感染、軟組織感染，能留在照護機構中由醫護團隊提供適切的急性照護，降低醫療成本、促進在地老化，衛生局也將持續輔導已完成簽約的35家長期照護機構加入健保署試辦計畫。
 
花蓮縣進入超高齡社會，面對失能人口增加，偏鄉鄉親出門就醫不便，家庭照顧人力不足，守護鄉親的健康需求及維護醫療平權是刻不容緩的事，衛生局持續整合推動居家醫療、在宅急症照護並連結社區長照服務，透過醫療與長照的整合來扭轉照顧的困境。花蓮縣在跨部門的共同努力下，推動的成果能成為精進衛生政策的參考，未來也將是非都會型縣市醫療照護模式典範。

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