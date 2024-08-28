連結地方認同新世代　台東推動青年縱谷食農走讀計畫

▲「2024台東青年走讀見學」計畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為使台東青年熟悉地方文化、加深地方連結，台東縣政府舉辦「2024台東青年走讀見學」計畫，自5月起推出四個場次的「青年走讀活動」，第三梯次「食農品牌與小鎮創生」，前往池上鄉與鹿野鄉進行縱谷品牌參訪，以台東主要的兩個經濟作物稻米及茶葉作為主軸，帶領著30名學員認識縱谷兩個鄉鎮，參訪了建興碾米廠、多力米、穀倉藝術館、池農稻穀拍打棒DIY和女兒不懂茶；不僅是得到產業知識的挹注，更有著最實際的體驗感受，讓2位青年的分享，投射出台東可能性的另一面貌。

縱谷食農走讀由最北端的米鄉池上出發，四代傳承的家族碾米廠，聯合眾人的力量，催生池上米認證、小鎮美術館，還讓「池上秋收稻穗藝術節」成為眾人引頸期盼的縱谷節慶。

建興米廠第三代的梁正賢，有著池上發展靈魂人物之稱，此次也全程導覽解說，更意外地與東大文休系陳同學成了忘年之交。陳同學來自雲林，家中種植花生，同樣是耕作傳統作物及務農後代的標籤，讓兩人相談甚歡；兩人談論現今的農業銷售及產業概況，直到活動結束後仍持續暢談，陳同學還獲贈書籍，作為前輩勉勵後進的禮物。

鹿野茶區因夏秋季節日照強，易讓茶葉有苦澀味，加上海拔不高，和台灣高山茶無法平起平坐。紅烏龍橫空出世後，扭轉既有的環境劣勢，打造出熟果香的特色茶，甚至還加大夏茶的採收量，是東部的產業經濟奇蹟。

多力米的瑜容商業頭腦好，接手家中部份事業體，不僅開發米加工品，更開創餐飲和住宿產業。女兒不懂茶的廷瑀得了製茶獎，著手將父親的有機茶園轉化為潮流生活飲品，品牌玩法花俏又充滿愉悅。兩位青年人，承接家中事業，是農企業負責人，同樣也是家族工作的接棒者，不論是米食文化的演變與延伸，又或者是茶的沉浸式體驗，都是青年創業的極佳範例。

台東縣政府民政處指出，此次參與者經過報名遴選組成，團員全為台東關係人口，原生台東人返鄉、東漂的外地移居者或就讀本地的學生，成員有插畫家、教師、專案PM、民宿業者、農業二代、公務員及服務業人員等，涵括各個領域正在努力的青年，不同的生命經歷交會，期待能對未來的台東產生新的火花。