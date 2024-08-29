柯文哲認跟沈慶京陶朱隱園唱歌　曝原因：財團老闆也是市民嘛！

記者杜冠霖／台北報導

台北地檢署偵辦京華城弊案，昨依違背職務行收賄罪嫌，向法院聲請將國民黨議員應曉薇、京華城負責人沈慶京和應的助理吳順民3人收押禁見，沈慶京則發聲明反控郝市府、柯市府都有官員向他索賄。對此，柯文哲表示，自己看到新聞也嚇一跳，他就直接跟檢察官講是誰。至於被爆料曾經跟沈慶京在陶朱隱園唱歌聚會，柯文哲也承認，當時沒選上，他說要慰勞一下，「對我來講，財團老闆也是市民嘛！」

▲ 柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會。（圖／記者李毓康攝）



對於京華城案，柯文哲表示，昨天看沈慶京聲明，說柯市府時代有人跟他索賄、還透過中間人，如果自己知道是誰當時就處理掉，自己看到新聞也嚇一跳，既然沈慶京已經在地檢處也發聲明，他就直接跟檢察官講到底是誰，讓檢察官徹查。

柯文哲強調，自己從不否認自己認識沈慶京，當市長這麼多年來很多這種，「對我來講，財團老闆也是市民嘛！他有請過我唱歌一次，他說我沒選上，要慰勞一下，就那一次。」

至於應曉薇的便當會，柯文哲表示，議員便當會來參加，有什麼需求我全部公開透明，我坦蕩蕩、不管誰來都有會議紀錄，拜託什麼就寫下來轉給局處辦理，一切依法行政。

柯文哲補充，跑過台北市政府的記者就知道，（市府人員）一定不會說長官交代什麼，自己最常講大家依法行政，該怎麼做就怎麼做，只是動作快一點就這樣而已。