競總給木可1500萬授權金理解落差大　陳智菡：要求退回1360萬元

▲柯文哲總統大選政治獻金釋疑記者會資料。（圖／民眾黨提供）



記者陶本和／台北報導

民眾黨主席柯文哲財務爭議不斷，時任競選總部副總幹事陳智菡29日在記者會上，還原柯文哲、競總與木可公司的三方關係與雙方在「授權金」上有重大歧異。陳智菡指出，木可主張收取捐款換小物所產生募款總額10％，也就是1500萬；而競總主張是小物總值10％，也就是約140萬；因此，善後小組後續將要求木可退回1360萬元。

首先，在柯文哲、競選總部跟木可公司的三方關係，陳智菡表示，大選期間很多外部廠商跟競選總部聯繫，希望可以取得授權來製作競選小物，同時競總也有很多協助選戰的需求。

陳智菡指出，2022年木可公司成立，李文娟擔任董事長，當時柯文哲將自己肖像權授權給木可，委託木可統一對外跟外部廠商授權，才可以進行小物製作事宜；而2023年5月20日競選總部成立，有選戰協助需求，競總跟木可訂定契約是友好合作關係，協助公關跟宣傳小物兌換等繁瑣事務。

▼柯文哲總統大選政治獻金釋疑記者會資料。（圖／民眾黨提供，下同）



有關上述兩個契約，陳智菡表示，第一是柯文哲授權肖像給木可，收取肖像權費用450萬元；而柯文哲當時設定，取之社會用之社會，全部用於黨務跟公益使用。另外，陳智菡表示，剛提到2023年競選辦公室成立，開立政治獻金專戶後，也委託木可協助捐款小物跟外部宣傳事宜。

陳智菡指出，競總與木可簽約中，「乙方（競總）提撥營業總額之不高於10％予甲方（木可），作為授權之費用」。經查發現，木可、競總對於授權金的理解有很大落差。

陳智菡表示，在抖內換小物部分，就是第三方支付平台，抖內之後換取小物紀念品，競選總部成本是1400萬元，從上述契約精神是這些小物總額1400萬的10%，也就是140萬元提供給木可授權管理費；不過，陳智菡表示，木可認定為整個抖內換小物所有經額1.5億元的10%，也就是1500萬元。

因此在後續處理上，陳智菡表示，善後小組將要求木可退回1360萬元。她表示，其他相關交易往來紀錄跟憑證也都會要求出示，交給雙方律師代為處理後續爭議，並儘速返還爭議款項。