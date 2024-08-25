台南做工行善團助弱勢　愛心志工聯合完成268戶希望家園

▲台南市勞工局做工行善團協助弱勢勞工改善居住環境，25日官田區及北門區接續修繕完工，是勞工局做工行善團隊服務完成的第267及268戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市勞工局做工行善團各志工展現專業技能，一同協助弱勢勞工改善居住環境，25日官田區及北門區接續修繕完工，是勞工局做工行善團隊服務完成的第267及268戶，志工在牆面掛上「有情有疼心ㄟ厝」圖樣，象徵圓滿及志工夥伴對案家的暖心與祝福。

台南總工會亦致贈案家晴天坊手繡涼被，台鹽總經理陳世輝也提供礦泉水給做工行善團志工，響應黃偉哲市長的大水庫理念。

居住官田區60歲的王先生與侄子一起棲身的老舊三合院，因一場惡火，燒毀了他們安居的家，龐大的修繕費用也無法負荷。本週一鋁製品志工先行完成窗戶及雙片鋁門，週四電氣志工也先行將材料送達，並於今日完成安裝廚具施工，油漆工會則完成牆壁油漆粉刷美化施工。另修繕期間胡漢榮里長及環保局清潔隊也支援協助處理廢棄物，讓今日順利完成修繕，為六旬老翁及姪子完成希望家園。

另位於北門區的洪姓弱勢戶，家中經濟收入來源只靠案妻微薄收入及社會補助，家中尚有老母親與兩位就學中的子女同住，家境困苦，無力修護房子。25日由木工工會搭建輕鋼架及更換廁所的門、電氣工會進行案家家中電線修改與安裝燈具，油漆工會進行牆壁與窗門油漆粉刷美化施工，經由台南做工行善團暖心服務，讓案家有個舒適、安全的居住環境。修繕期間陳昆和議員服務處團隊及當地王忠城里長也準備便當與飲料到場關心。

勞工局王鑫基局長表示，做工行善團接獲通報有需要修繕的弱勢勞工時，紛紛排除萬難，能修的、能幫上忙的，都義不容辭，利用工作之餘的時間，先進行多次場勘，再依工程時間完成任務，讓各個修繕案都能依時程如期完工，讓弱勢勞工盡速安家。

本週五也進行了一場安南區房屋修繕場勘；25日感謝多組家庭志工一起利用假日相揪做公益，一起攜手做志工的家庭志工有油漆工會吳宏興及劉秀英、薛志強及李美瑩、汪慶林及劉慧華、黃俊仁及黃溱蕙夫妻檔，與李美芬、李美瑩及李建達姐弟檔，志協陳來發及苑秀芳夫妻檔，大家一起完成台南的希望家園。