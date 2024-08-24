花蓮加油站長為弱勢「加油」　捐中秋禮盒回饋社會

▲▼台灣中油馬太鞍加油站站長陳建丞採購月餅禮盒及衛生紙給需要幫助的弱勢家庭。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所的實物銀行再獲善心人士捐贈，台灣中油馬太鞍加油站站長陳建丞特別採購社福團體的月餅禮盒捐予實物銀行，讓花蓮市公所能夠將這份愛心傳遞給需要幫助的弱勢家庭。

中秋節倒數一個月，為了讓弱勢朋友感受到佳節的溫馨，22日下午，台灣中油馬太鞍加油站站長陳建丞來到中華路上的愛花蓮實物銀行，帶來三十盒認購自「微笑天使手作烘焙坊」的月餅禮盒與四箱共三十六串的衛生紙贈予花蓮市實物銀行。

市長魏嘉彥到場接受並頒贈感謝狀，謝謝有這麼多充滿愛心的公司行號、社會團體及個人能響應社會公益活動，相信實物銀行可以幫助到更多弱勢朋友。

陳建丞表示，這是連續第五年在中秋節前來到花蓮市實物銀行進行捐贈，希望能再與太太同盡一方之力來幫助更多的弱勢朋友。他說到，當自己有能力回饋社會的時候就要馬上付諸行動，也非常感謝花蓮市公所給予這樣的平台讓他有機會投身公益。

▲花蓮市長魏嘉彥頒贈感謝狀。

陳站長這次選擇向台中市身心障礙者福利關懷協會所經營的微笑天使手作烘焙坊購買月餅禮盒，讓來索取物資的弱勢朋友也能感受應景的過節氣氛。他也說到，希望能號召更多善心人士或團體一起來關心周遭的朋友及弱勢族群，用愛心來聚沙成塔，成就大愛的善舉。

魏嘉彥表示，非常感謝陳建丞站長伉儷二人的熱心捐贈，市公所非常樂於成為社會公益的平台，歡迎善心人士、企業社團等洽詢花蓮市公所社勞課來一起做愛心。