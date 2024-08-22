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韓式餐點免費！首爾號行動餐車抵員林　環島義煮伴樂曲開吃

▲▼彰化員林將舉辦餐車義煮活動關懷弱勢。（圖／員林市民代表張詩怡提供）

▲彰化員林將在三和公園舉辦餐車義煮活動關懷弱勢。（圖／員林市民代表張詩怡提供）

記者劉昌松、唐詠絮／彰化報導

彰化員林市24日將舉辦「環島義煮一定要幸福」公益活動，現場三和公園將以「首爾號行動餐車」為主軸，營造美食市集氣氛，開放弱勢免費兌換韓式餐點，主辦單位並安排小提琴演奏、民歌手演唱，邀請有興趣的一般民眾到場享受溫馨氣氛，並可在活動後半段時間購買相關餐點，贊助義煮活動持續進行。

首爾號餐車負責人蕭銘辰從2022年開始，發起環島義煮活動，除了賺錢養家之外，也會把餐車開到各縣市的弱勢團體機構，依人數提供一餐的免費飲食，近來慢慢收到公益團體與民眾贊助，提高愛心餐點數量，這是首爾號餐車首次在家鄉舉辦義煮，預計吸引破千人參加。

員林市民代表張詩怡表示，義煮活動由彰化白玉功德會主辦，彰化縣政府及員林市公所支持補助，還有熱心民間企業贊助，現場將邀請員林之光、小提琴家康妮媚現場演奏，另外也有社團表演及民歌手演唱。

張詩怡提醒，義煮活動從下午1點半開始，低收入戶、中低收入戶民眾可憑證件兌換餐點券，下午4點開放一般民眾自費購買，整個活動預計到晚上8點30分為止，希望除了提供弱勢者溫暖，也能募集到更多民眾參與贊助公益。

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