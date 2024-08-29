嘉義竹崎警銀聯手連阻兩詐騙　假親友急用最常見

▲▼ 竹崎警與行員聯手阻詐，即時守住民眾荷包 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局竹崎分局竹崎復金聯合所轄區張姓民眾日前至竹崎郵局欲匯款新臺幣3000元，經銀行行員林芫妤查詢該匯款之郵局帳戶係警示帳戶，懷疑張民遭到詐騙集團詐騙，遂告知張民可至派出所報案查詢。

所長郭訓良、警員柯閔仁了解案情後，得知張民係LINE收到以前認識外籍看護工的訊息，聲稱有急用要借新臺幣3000元，張民信以為真故至郵局準備匯款，後警方查詢165反詐平台，得知該帳戶日前已因其他詐欺案件遭警示，張民表示還好這筆錢沒被騙走，並感謝行員及警方的即時阻詐，成功阻攔新臺幣3000元。



同日早上另一蕭姓民眾日前報案接到一通陌生電話來電，聲稱其係蕭民之兒子，且更換收機號碼及LINE帳號，蕭女不疑有他加為好友，隔日該男子表示急需用錢指示蕭女匯款新臺幣18萬元至其指定帳戶，該男子又向蕭女稱急需用錢需匯款新臺幣46萬，蕭女至竹崎郵局臨櫃詢問時行員通報竹崎派出所匯款異常，該所警員張育誠迅速到場即時阻詐，蕭女也跟兒子本人確認後才知道是被詐騙，也感激警方阻詐新臺幣46萬元。

竹崎警分局表示衷心感謝行員的細心與機警，才能守護民眾財產，同時提醒民眾，詐騙手法日新月異，切勿聽從他人指示匯款或提供帳戶，以免受騙。