打詐四法上路！詐欺刑責加重　彰檢宣導「犯罪下18層地獄」

▲打詐四法上路，彰檢也以十八層地獄為主題，創作打詐反毒宣導短影音。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

位在彰化八卦山旁的南天宮，設置動態展示的十八層地獄，用來警示民眾勿做壞事，現場逼真的蠟像及影音動作傳達懲凶罰惡、勸人為善的效果。彰檢也以此為主題創作打詐反毒宣導短影音，陰森表示在地獄裡「詐欺、販賣人口要被開腹抽腸」、「販賣毒品要受抱銅柱、烈火烙身的處罰」，強調打詐四法已順利完成立法，除強化各相關機關的防詐措施，更加重詐欺犯的刑責。

彰化地檢署在農曆7月1日俗稱「鬼門關開門」的日子，以十八層地獄為主題發布打詐反毒宣導短影音，希能透過善惡輪迴的民間信仰，象徵天網恢恢，只要做壞事必定會遭到法律追訴，藉以警惕涉及詐欺、毒品及背後的幫派犯罪不法集團有所覺醒，從根本斷絕詐欺和毒品犯罪的來源。

檢察長張曉雯表示，政府為嚴懲詐欺犯罪，打詐四法已順利完成立法，經總統在今年7月31日公布，8月2日生效施行，其中新制定的詐欺犯罪危害防制條例、修訂的洗錢防制法，不僅強化各相關機關的防詐措施，更加重詐欺犯的刑責。

張曉雯指出，刑事訴訟法新增的特殊強制處分專章、修訂的通訊保障及監察法，更提供檢警有效的科技偵查作為，達到全面查緝詐欺犯罪，溯源追查詐欺共犯，使詐欺犯罪無所遁形，落實罪贓返還並完善被害保護，以回應社會對於打詐之期待，精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向，透過公私協力，達成「減少接觸、減少誤信、減少損害」目標，向詐欺犯罪宣戰，徹底打擊詐欺犯罪，瓦解詐欺犯罪組織。