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結合民間宗教信仰力量！　內政部攜手寺廟、教堂反詐騙

內政部指派警政署跨界與宗教團體合作，由各宗教團體擔任全民反詐宣導團種子教官。(圖／黃鵬杰攝)

▲內政部指派警政署跨界與宗教團體合作，由各宗教團體擔任全民反詐宣導團種子教官。(圖／CTWANT提供)

圖文／CTWANT

內政部部長劉世芳配合行政院推動「打詐新四法」修法工作，於今年7月總統公布施行法案後，立即指派警政署結合宗教及禮制司，規劃邀請各宗教團體擔任「全民反詐宣導團」種子教官，希望藉由公私協力，結合民間宗教信仰力量，一起攜手合作，建構智慧信仰、訊息共享的反詐騙志工宣導網絡，強化社區反詐防護力道，落實行政院卓院長宣示的打詐目標，讓「想騙不敢騙、已經騙的會被抓、騙到的沒得花」。

警政署在新內閣成立之後，即召集17個中央部會舉行識詐跨部會整合會議，同時持續強化與百工百業協力反詐騙多邊合作，為達此目的，警政署即責成規劃整體識詐策略的刑事警察局進行活動策劃，並與刑事警察局分別拜訪各宗教團體代表，獲得各重要團體的全力支持，各宗教團體代表咸認近年詐欺犯罪違背宗教勸人向善、惜福惜緣的善良宗旨，又鑒於近來詐騙手法會鎖定善心人士，甚至冒名公益團體騙取投資捐款，取信善心民眾，造成信徒誤信遭詐，所以有必要站出來向信徒呼籲防範最新詐騙陷阱，讓民眾回歸善良平靜的生活。

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此次記者會也規劃數位簽署「宗教合力反詐宣言」儀式，由行政院打擊詐欺辦公室與內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、數位發展部及法務部等5個打詐統籌部會率先簽署，以宣示政府領頭打詐之決心，並與各宗教團體代表簽署反詐宣言，以期透過宗教團體所具備之高度組織動員力及應變行動力，結合志工網絡，攜手推廣防詐教育，分享防詐宣導教材，更重要的是培養社團反詐騙種子，讓反詐騙資訊能更廣布、深入民眾日常生活，築起民眾反詐意識，從而形成防詐騙的堅實屏障。

警政署署長張榮興亦表示，「警力有限、民力無窮」，警察機關除積極偵辦掃除詐騙集團外，未來將持續深化與宗教團體的合作，發揮公私協力精神，推動長期且深入的防詐宣導合作模式，增強民眾力抗新興詐騙手法的防詐能力，避免遭受詐騙危害，讓每一個家庭都能平安幸福，社會更安居樂業。

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